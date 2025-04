Dortmund - Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und wird dem BVB in der aktuellen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das teilte der Bundesligist am Montag mit."Nicos Ausfall trifft uns sehr hart", ließ sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitieren. "Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und bekommt von uns auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung", fügte er hinzu.Schlotterbeck stellt in der laufenden Saison für die Borussen eine wichtige Stammkraft dar und stand in 23 Bundesliga- und zwölf Champions-League-Spielen auf dem Platz.