Zürich - Die Volatilität an den Finanzmärkten ist im Nachmittagshandel äusserst gross, so auch an den Devisenmärkten. Bedingt durch die undurchsichtige Nachrichtenlage rund um die US-Zölle ist der US-Dollar kurzzeitig in die Höhe geschossen, er hat die Gewinne inzwischen aber wieder grösstenteils eingebüsst. Am späten Nachmittag kostet der US-Dollar 0,8597 Rappen, nachdem er kurzzeitig auf bis zu 0,867 hochgeschossen war. Um die Mittagszeit wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...