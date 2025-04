US-Präsident Donald Trump droht China mit neuen Strafzöllen: Ab Mittwoch, 9. April, sollen auf sämtliche chinesische Importe 50?Prozent Zusatzabgaben erhoben werden - falls Peking seine Gegenzölle nicht zurücknimmt. Die Märkte reagieren nervös.Trump hat am Montag neue Zölle angekündigt. Falls Peking die am Wochenende verhängten 34?Prozent Gegenzölle auf US-Waren nicht bis Dienstagabend zurückzieht, will Trump ab Mittwoch alle chinesischen Importe mit 50?Prozent Zusatzabgaben belegen."Wenn China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...