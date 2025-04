Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt den zweiten Handelstag in Folge mehr als 5 Prozent nach. Angetrieben durch die Unsicherheiten rund um die US-Zölle setzte sich der Ausverkauf beim Leitindex SMI damit den dritten Tag in Folge fort. Dabei blieb keine Branche verschont, auch Firmen ohne US-Geschäft verloren teils deutlich an Wert. Für heftige Bewegung sorgten am Nachmittag vor allem Gerüchte, dass US-Präsident Donald Trump die Zölle um 90 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...