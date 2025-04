Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, spricht im Interview mit wallstreetONLINE von einem historischen Wendepunkt - mit Risiken, aber auch möglichen Auswegen.Die angespannte Lage an den Finanzmärkten spitzt sich zu. Die Angst vor einem globalen Handelskrieg hat die Kurse weltweit in den Keller geschickt. An den Börsen herrscht Panikstimmung, Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich sind keine Ausnahme. "Ob wir auf eine Rezession zusteuern, hängt davon ab, welches Feuerwerk die Politik in den kommenden Wochen zündet", sagt Vorndran. Sollte US-Präsident Donald Trump seine angekündigten Zölle konsequent durchsetzen, werde das die Weltwirtschaft in eine Rezession …