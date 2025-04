The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2025ISIN NameSE0018042277 VERVE GROUP 22/26 FLRSE0019892241 VERVE GROUP 23/27 FLRUSG9328DAP53 VEDANTA RES. 17/28 REGSUS172967MQ12 CITIGROUP 20/26 FLR