FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 21. April 2025





DIENSTAG, DEN 8. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Berliner Sparkasse, Jahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk, Düsseldorf

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 3/25



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/25



SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt an einer Videokonferenz mit Vertretern der europäischen Pharmaindustrie tei

DNK: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Copenhagen

MITTWOCH, DEN 9. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Leifheit, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:30 FRA: BNP Paribas, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q1/25

11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

14:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung

14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung

16:30 NOR: Storebrand, Hauptversammlung

18:30 DEU: Porsche AG, Pre-Close Call Q1/25



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 3/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18./19.3.25



SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Logistics Talk mit Siemens und Bremenports, Berlin Bremenports und Siemens laden zu einer Besichtigung des Gasturbinenwerks in Berlin und einem Expertentalk ein. Bei der Veranstaltung soll es um die Zukunft der Logistik- und Energiebranche gehen, sowie Einblicke in die Fertigung der nachhaltigsten und leistungsstärksten Siemensturbine gewährt werden.

DONNERSTAG, DEN 10. APRILTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen07:00 NLD: DocMorris, Q1-Umsatz08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen10:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online), Stuttgart10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung11:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call Q1/2514:00 USA: Dow, Hauptversammlung15:00 CHE: Tecan, Hauptversammlung15:00 SWE: Saab, Hauptversammlung16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Call Q1/2518:10 DEU: Patrizia, Geschäftsbericht19:00 GBR: Natwest, Investor DayTERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/2503:30 CHN: Erzeugerpreise 3/2503:30 CHN: Verbraucherpreise 3/2508:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 2/2508:00 NOR: Verbraucherpreise 3/2508:00 DNK: Verbraucherpreise 3/2508:00 SWE: Industrieaufträge 2/2508:00 ROU: BIP Q4/24 (endgültig)09:00 CZE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)09:00 AUT: Industrieproduktion 2/2510:00 ITA: Industrieproduktion 2/2511:00 GRC: Verbraucherpreise 3/2511:00 GRC: Industrieproduktion 2/2512:00 IRL: Verbraucherpreise 3/2512:00 PRT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht14:30 USA: Verbraucherpreise 3/2514:30 USA: Realeinkommen 3/2514:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)SONSTIGE TERMINE10:30 DEU: Hybrid-Pk zum Wohnungsbau-Tag 2025, BerlinSieben führende Organisationen und Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft - darunter der Deutsche Mieterbund und die IG BAU - machen eine schonungslose Analyse der Koalitionspläne zum Wohnungsbau. Und sie stellen dazu eine zentrale Frage: Schaffen CDU/CSU und SPD es, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen?

12:00 DEU: Vorstellung Studie Bundesbank zum Thema «Private Haushalte und ihre Finanzen»

FREITAG, DEN 11. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/25

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk, München

12:15 USA: Blackrock, Q1-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/25

08:00 GBR: BIP 2/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 1/25 + Schnellindikator 3/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 3/25

11:45 EUR: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Teilnahme an Eurogroup Press Conference, Warschau 14.00 POL: Leistungsbilanz 2/25

14:00 POL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Start der neuen MAN-Batteriefertigung in Nürnberg u.a. mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), Alexander Vlaskamp, CEO MAN Truck & Bus, Michael Kobinger, Produktionsvorstand MAN Truck & Bus

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel





MONTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 2/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/25

08:00 GBR: Importpreise 3/25

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 3/25 10:00 BGR: Verbraucherpreise 3/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE, Hamm

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 15. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Zahlen

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Empire State Index 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/25



SONSTIGE TERMINE

INT: EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter werden fällig, Europaweit

MITTWOCH, DEN 16. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q1/25

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:00 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung

15:00 CHE: Mikron, Hauptversammlung

15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 AUS: BHP Group, 9Monatsbericht Produktion



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

GBR: Carnival, Hauptversammlung

NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/25

04:00 CHN: BIP Q1/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/25

15:15 USA: Industrieproduktion 3/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/25

16:00 USA: Lagerbestände 2/25

16:00 USA: NAHB-Index 4/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



DONNERSTAG, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Kudelski, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Elisa, Q1-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

FRA: Forvia, Q1-Zahlen

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

USA: Blackstone, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/25

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 3/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/25

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/25



SONSTIGE TERMINE

16:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Beginn der Frühlingstagung von IWF und Weltbank, Washington

HINWEIS

NOR/DNK: Feiertag, Börse geschlossen

SWE: Börsenhandel verkürzt



FREITAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/25



Feiertag "Karfreitag"



AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet





MONTAG, DEN 21. APRILTERMINE UNTERNEHMEN---

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: Frühindikator 3/25



HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet





