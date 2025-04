Beamte der Nationalpolizei haben in Madrid eine Lieferung von mehr als 50 kg Kokain beschlagnahmt, die in einem Lkw versteckt war, der Tomaten nach Großbritannien (GB) transportierte, so berichtet Hortoinfo. Vier Personen wurden während der Operation festgenommen. Bildquelle: Pixabay Nach Angaben der Polizei hätten die Verantwortlichen des Transports einen Gewinn von...

