Das Schweizer Elektrotechnikunternehmen erlebt einen monatlichen Kursrückgang von über 10%, während Experten trotz Aufwärtspotenzial mehrheitlich neutral bleiben.

Die ABB Aktie verzeichnet aktuell einen bemerkenswerten Rückgang und notiert bei 46,47 USD (Stand: 08. April 2025), was einem Tagesverlust von 0,93 Prozent entspricht. Besonders auffällig ist der signifikante monatliche Kursverlust von 10,87 Prozent, der auf eine anhaltende Verkaufswelle hindeutet. Laut aktueller Marktberichte trennen sich Anleger vermehrt von ihren ABB-Papieren, obwohl das Schweizer Technologieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 76,8 Milliarden Euro zu den Schwergewichten im Bereich Elektrotechnik zählt. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,66 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 18,23 bewerten viele Experten die Aktie als vergleichsweise teuer.

Analysten bleiben überwiegend neutral eingestellt

Die Zurückhaltung der Anleger spiegelt sich auch in der aktuellen Analystenbewertung wider. Von den 25 Experten, die ABB beobachten, empfehlen lediglich 20 Prozent einen Kauf, während 64 Prozent zum Halten raten und 16 Prozent sogar einen Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56,10 USD und deutet immerhin auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 22,13 Prozent hin. Zuletzt hat auch die Royal Bank of Canada (RBC) ihre neutrale Einschätzung der ABB-Aktie am 4. April 2025 bestätigt, was die vorsichtige Haltung am Markt unterstreicht. Trotz fundamentaler Stärken wie der verbesserten Analystenprognosen in den letzten Monaten und der guten Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung, bleibt die hohe Bewertung relativ zur Bilanzsumme ein Hemmschuh für neue Investments.

