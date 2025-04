WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht in Deutschland einen Boom der Kohle. In Deutschland werde jede Woche ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen, behauptete Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. "Sie haben es mit Windrädern versucht, und es hat nicht funktioniert", fuhr Trump fort. Deutschland habe alle anderen Lösungen vergeblich ausprobiert. "Jetzt machen sie jede Woche ein Kohlekraftwerk auf", erklärte der Präsident, ohne weitere Details zu nennen. Er schwärmt immer von "schöner, sauberer Kohle" als Energielieferant. In Deutschland ist ein Kohleausstieg für 2038 vereinbart. Die Ampel-Koalition hatte sich vorgenommen, das Datum "idealerweise" auf 2030 vorzuziehen./tm/DP/zb