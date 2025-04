FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung im Dax seit dem jähen Absturz am Montagmorgen hält an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 2 Prozent höher auf 20.187 Punkte. Vor vierundzwanzig Stunden hatte er sich infolge der US-Zollflut der Vorwoche noch scheinbar im freien Fall befunden.

In den ersten Xetra-Handelsminuten griffen dann jedoch bei 18.489 Punkten einige Käufer ins fallende Messer - nach mehr als 17 Prozent Minus seit dem vergangenen Mittwochabend. Da hatte US-Präsident Trump mit seiner Zollflut vom "Liberation Day" einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt entfesselt.

Das bis dahin ordentliche Jahresplus im Dax ist inzwischen komplett verloren gegangen. Seinen längerfristigen Aufwärtstrend seit 2022 konnte der Dax jedoch am Montag verteidigen./ag/zb