© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Trump droht China mit zusätzlichen Zöllen von 50 Prozent. Peking kündigt daraufhin an, "bis zum Ende kämpfen" zu wollen. Der Handelskrieg eskaliert und könnte die Weltmärkte und das Wachstum massiv unter Druck setzen.Der Handelskrieg zwischen den USA und China steht vor einer dramatischen Eskalation: Nach Donald Trumps Ankündigung, die Strafzölle auf chinesische Waren um weitere 50 Prozent zu erhöhen, reagiert Peking mit scharfen Worten - und konkreten Drohungen. Das chinesische Handelsministerium erklärte, es werde "bis zum Ende kämpfen", sollte Washington seine Linie nicht ändern. In der vergangenen Woche hatte Peking bereits neue Zölle in Höhe von 34 Prozent auf US-Importe verhängt - als …