DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ONLINE-BROKER - Den Anlegern hat am Montag nicht nur der Kurssturz an den globalen Börsen zu schaffen gemacht. Zahlreiche Kunden hatten zudem mit technischen Schwierigkeiten im Online-Wertpapierhandel zu kämpfen. Beschwerden gab es unter anderem durch Nutzer von Trade Republic, aber auch Scalable Capital, Comdirect, ING Diba oder der Deutschen Bank. Zur Handelseröffnung rutschte der deutsche Leitindex um 10 Prozent ab. Bei vielen Privatanlegern lagen die Nerven blank, denn der Zugriff und das Navigieren in Trading-Apps und Wertpapierdepots war teilweise nicht mehr ohne Probleme möglich. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2025 00:35 ET (04:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.