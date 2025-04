The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2025ISIN NameCH0361677260 LUZERNER KT.BK 17-25DE000A382483 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000HLB5576 LB.HESS.THR. ANL.04O/24ES0L02504113 SPANIEN 24/25 ZODE000HLB46U6 LB.HESS.THR.CARRARA04A/23DE0001141810 BUNDESOBL.V.20/25 S.181FR0013250693 RCI BANQUE 17/25 MTNXS1596739364 MADRILENA FIN. 17/25 MTNNO0013106666 JOTUL 24/26 FLRXS2468379297 GOLD.W.HLDGS 22/25XS2544400786 JYSKE BANK 22/26 FLR MTNUS06417XAH44 BK NOVA SCOT 22/25 MTNXS1981060624 ERG 19/25 MTNDE000DK0KHL3 DEKA TILG ANL 17/25XS1980065301 AEGYPTEN 19/25 MTN REGSXS1974922442 NORSK HYDRO 19/25USN5276YAD87 LISTRINDO CAP.16/26 REGS