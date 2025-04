FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WEITERER STABILISIERUNGSVERSUCH - Die Erholung im Dax seit dem jähen Absturz am Montagmorgen hält an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 2 Prozent höher auf 20.187 Punkte. Vor vierundzwanzig Stunden hatte er sich infolge der US-Zollflut der Vorwoche noch scheinbar im freien Fall befunden. In den ersten Xetra-Handelsminuten hatten dann jedoch bei 18.489 Punkten einige Käufer zugegriffen - nach mehr als 17 Prozent Minus seit dem vergangenen Mittwochabend. Da hatte US-Präsident Trump mit seiner Zollflut einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt entfesselt. Das bis dahin ordentliche Jahresplus im Dax ist inzwischen komplett verloren gegangen. Seinen längerfristigen Aufwärtstrend seit 2022 konnte der Dax jedoch am Montag verteidigen.

USA: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Die Wall Street hat am Montag nach dem jüngsten Ausverkauf einen verhaltenen Stabilisierungsversuch gestartet. Technologietitel zeigten sich nach wechselhaftem Verlauf am Ende minimal erholt. Nach massiven Anfangsschwankungen pegelte sich der Dow Jones Industrial im Handelsverlauf auf tieferem Niveau ein und schloss 0,91 Prozent im Minus mit 37.965,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,23 Prozent auf 5.062,25 Punkte. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 schwankte zunächst ebenfalls deutlich und stieg letztlich um 0,19 Prozent auf 17.430,68 Zähler. S-Präsident Donald Trump steuert trotz der weltweiten Talfahrt der Börsen auf eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zu. Er drohte China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent und gibt Peking bis Dienstag Zeit, die angekündigten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen.

ASIEN: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach dem jüngsten Ausverkauf im Zuge des von den USA angezettelten Zollkrieges haben die Börsen Asiens am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen. In Tokio zog der Nikkei 225 zuletzt um 5,6 Prozent an. In China fiel das Plus geringer aus als anderswo, denn zwischen den USA und China stehen die Zeichen weiter auf voller Konfrontation im Handelskrieg. So gibt US-Präsident Donald Trump der chinesischen Führung bis Dienstag 12.00 Uhr Zeit, die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Andernfalls werde er China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 1,70 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gewann 0,8 Prozent.



