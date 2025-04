Bona, ein globales und familiengeführtes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von Premium-Böden liefert, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Der Bericht hebt Bonas Resilienz in einem von globalen Herausforderungen geprägten Jahr hervor und unterstreicht den Fortschritt des Unternehmens bei wichtigen Nachhaltigkeitsinitiativen.

"Im Jahr 2024 blieb Bona standhaft und widerstandsfähig. Unser Engagement für Nachhaltigkeit war eine zentrale Antriebskraft für unsere Innovationsarbeit und hat uns geholfen, unsere Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele voranzutreiben," sagte Kerstin Lindell, Interim-CEO und Vorsitzende des Vorstands von Bona. "Wir sind stolz, die Fortschritte bekannt zu geben, die wir bei der Reduzierung unserer Umweltauswirkungen sowie der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Steigerung der Transparenz in unserem operativen Betrieb erzielt haben."

Die wichtigsten Highlights aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2024

Reduktion der Treibhausgasemissionen (GHG) um 41%: Bona erzielte eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) gegenüber 2023, bedingt durch Zertifikate für erneuerbare Energien in Nordamerika und laufende Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Bona erzielte eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) gegenüber 2023, bedingt durch Zertifikate für erneuerbare Energien in Nordamerika und laufende Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Markteinführung von Bona Mega EVO: Die innovative Holzfußbodenveredelung mit fortschrittlicher Selbstvernetzungstechnologie setzt einen neuen Standard für Nachhaltigkeit und enthält weniger als 3 flüchtige organische Verbindungen (VOCs).

Die innovative Holzfußbodenveredelung mit fortschrittlicher Selbstvernetzungstechnologie setzt einen neuen Standard für Nachhaltigkeit und enthält weniger als 3 flüchtige organische Verbindungen (VOCs). Preisgekröntes Engagement für Sicherheit: Zum vierten Mal in Folge erhielt Bona die Auszeichnung "U.S. EPA Safer Choice Partner of the Year" in Anerkennung seiner Bemühungen, sicherere und leistungsfähige chemische Produkte herzustellen.

Zum vierten Mal in Folge erhielt Bona die Auszeichnung "U.S. EPA Safer Choice Partner of the Year" in Anerkennung seiner Bemühungen, sicherere und leistungsfähige chemische Produkte herzustellen. Globale Expansion: Bona verstärkte seine internationale Präsenz durch die Übernahme von Ezi Floor Products (EFP), einem langjährigen Vertriebspartner in Australien, um seine Aktivitäten in der Asien-Pazifik-Region zu stärken.

Die Bemühungen von Bona im Jahr 2024 wurden von der Verpflichtung geleitet die eigenen Unternehmenspraktiken an sich wandelnde globale Vorschriften anzupassen einschließlich der Schritte zur Einhaltung der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD). Zu den Initiativen gehörte auch die Entwicklung globaler Richtlinienfür umweltbezogene Aussagen, um Transparenz und Glaubwürdigkeit in der Nachhaltigkeitskommunikation zu gewährleisten.

Björn Johansson, Global Sustainability Director von Bona, kommentierte den Fortschritt des Unternehmens wie folgt: "Nachhaltigkeit steht weiterhin im Mittelpunkt der Strategie von Bona. Von der Verringerung der Treibhausgasemissionen bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Angebote zum Nutzen der Kunden bei allem verfolgen wir das Ziel, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren."

Mit der Vision, die Nachhaltigkeitstransformation in der Bodenbelagsbranche anzuführen und bis 2040 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, wird Bona auch weiterhin Nachhaltigkeit auf jeder Ebene seiner Geschäftstätigkeit verankern. Lindell fügte hinzu: "Bei Bona ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Ziel, sondern eine Chance, in einem schwierigen globalen Markt innovativ zu sein und verantwortungsvoll zu wachsen."

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 von Bona steht hier als Download zur Verfügung.

Über Bona

Bona ist ein globales und familiengeführtes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von Premium-Böden liefert. Bona wurde 1919 gegründet und leistete Pionierarbeit in der Branche, indem es Produkte für die Veredelung und Pflege von Hartholzböden auf Wasserbasis anbot. Heute priorisiertBona die Umweltverträglichkeit seiner Produkte und entwickelt hochwertige Systeme für die meisten Premium-Bodenbeläge wie Holz, Fliesen, Vinyl, PVC, Kautschuk und Laminat. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden. Das Unternehmen ist weltweit in über 90 Ländern durch 17 Tochtergesellschaften, 70 Distributoren, 4 Produktionsstätten und über 700 Mitarbeiter vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250407702876/de/

Contacts:

Heather Lindemann Bona Corporate Communications

+1 (303) 923-6694

heather.lindemann@bona.com