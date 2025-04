AUD/JPY erholt sich auf etwa 89,40 in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag und legt um 1,06 % zu. Die PBoC versprach Finanzierungen für Staatsfonds, um die durch US-Zölle geschädigten Märkte zu stabilisieren. Die wirtschaftliche Unsicherheit und die Risikoaversion könnten die Zuflüsse in sichere Häfen erhöhen, was dem JPY zugutekommt. Das AUD/JPY-Paar ...

