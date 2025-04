Es ist der Moment, auf den so manche Krypto-Anleger gewartet haben: Am heutigen Dienstag, den 8. April 2025, bringt Teucrium Investment Advisors LLC aus Vermont den ersten XRP-ETF in die USA. Der Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) ist ein gehebelter Fonds, der das Zweifache der täglichen Kursentwicklung von XRP abbildet."Wenn Sie eine kurzfristige, überzeugte Meinung zu den XRP-Preisen haben, könnte der Teucrium 2x Long Daily XRP ETF eine Überlegung wert sein", heißt es auf der Website des Unternehmens. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...