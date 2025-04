© Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der Dax Konzern Infineon sichert sich mit einem Milliarden-Deal Marvells Ethernet-Sparte - ein großer Schritt Richtung Spitze bei softwaredefinierten Fahrzeugen.Der Münchner Halbleiterkonzern Infineon Technologies forciert seine Expansion in der Automobilbranche mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Für 2,5 Milliarden US-Dollar übernimmt Infineon das auf Automotive-Ethernet spezialisierte Geschäft von Marvell Technology. Wie beide Unternehmen am Montagabend bekanntgaben, wurde ein entsprechender Vertrag bereits unterzeichnet. Der DAX-Konzern will damit seine technologische Führungsposition im Bereich softwaredefinierter Fahrzeuge weiter ausbauen. Die Börse reagierte prompt. Im …