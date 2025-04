NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 840 auf 660 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit rund um Zölle dürfte die Halbleiterbranche in einen schärferen Abwärtszyklus schicken - mit einer schwächeren Nachfrage in allen Bereichen, auch mit Blick auf KI-Technik und Produktionsanlagen, schrieb Analyst Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichte und Ausblicke der Unternehmen. Auf Sicht von zwölf Monaten favorisiere er Titel mit einem stärkeren Fokus auf die Abnehmer aus dem Automobilbau und der Industrie wie AMS-Osram, Infineon, STMicroelectronics und Melexis./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 13:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NL0010273215