Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz hat kurzfristig seine geplante Teilnahme am Empfang der Jungen Union am Dienstagabend in Berlin abgesagt. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf CDU-Kreise.Ursprünglich hatte Merz dort eine Rede halten sollen. Grund für die Absage seien die Koalitionsverhandlungen, hieß es. Das Verhältnis zwischen der Jungen Union und Merz gilt als angespannt. JU-Chef Johannes Winkel hatte Merz in den vergangenen Tagen scharf kritisiert und ein Nein zur schwarz-roten Koalition angedroht.