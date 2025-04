© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

Am Montag sorgte eine Fake News über eine angebliche Zollpause der USA für eine massive Erholungsrallye an den Börsen. Doch die Rallye dauerte nur sieben Minuten, bis das Weiße Haus ein Dementi verkündete. Die Details.Ein einziges Gerücht hat die US-Börsen am Montag kurzzeitig in den Rallye-Modus versetzt: Präsident Donald Trump habe ein 90-tägiges Moratorium für Strafzölle angekündigt, berichtete fälschlicherweise CNBC. Die Meldung wurde in der Folge von mehreren großen Medien aufgegriffen, darunter die Nachrichtenagentur Reuters. Die Folge: Der S&P 500 stieg kurzfristig um sieben Prozent. Obwohl nach sieben Minuten ein Dementi aus dem Weißen Haus kam, hatte der Markt bereits um …