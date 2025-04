Berlin (ots/PRNewswire) -Curve Pay ist die nächste Generation mobiler Geldbörsen - sie ermöglicht eine ausgefeilte Kontrolle über persönliche Finanzen, gepaart mit einer Vielzahl von Belohnungen und Vorteilen, die ausschließlich bei Curve verfügbar sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit, mit Go-Back-in-Time® rückwirkend die verwendete Karte für vergangene Zahlungen zu ändern.Curve (https://curve.com/en-gb/), die smarte digitale Geldbörse, die Ihre Finanzen auf ein neues Level hebt und Ihnen Geld spart, kündigte heute den Start von Curve Pay in Deutschland an - eine überlegene digitale Wallet für Android-Nutzer. Dies ist der zweite Rollout auf dem europäischen Markt nach dem Launch in Italien (https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/curve-pay-arriva-in-italia-il-portafoglio-digitale-intelligente-che-fa-risparmiare-gli-utenti-android-302415763.html), weitere Länder folgen in den kommenden Wochen. Curve Pay ist weit mehr als nur eine Geldbörse - sie ist ein umfassendes Tool zur Geldverwaltung, das intelligenteres Ausgeben und Sparen ermöglicht und das Potenzial hat, sich europaweit durchzusetzen - besonders für Nutzer, die sich mehr Auswahl von ihrer digitalen Geldbörse wünschen.Deutschland ist ein Land, das mobile Zahlungen offen gegenübersteht - 71% (https://www.pymnts.com/digital-payments/2024/71percent-of-german-consumers-used-a-digital-wallet-in-the-past-year/) der Deutschen nutzen bereits digitale Geldbörsen. Dies eröffnet enorme Chancen für neue, vielseitige Finanzlösungen. Gleichzeitig äußern viele Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage des Landes: Deutsche sind im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn pessimistischer (https://www.bcg.com/publications/2024/why-german-consumers-are-cautiously-optimistic), was die Wirtschaft betrifft, und 45% (https://www.schufa.de/en/newsroom/finances/consumer-survey-financial-situation/) sind unzufrieden mit ihrer persönlichen finanziellen Situation. Viele fühlen, dass ihnen insgesamt weniger Geld zur Verfügung steht. Mit Curve - durch Cashback-Programme, Belohnungen, Vorteile und die Möglichkeit rückwirkender Zahlungen - kann jeder Euro optimal genutzt und jeder Cent gezielt und von der bevorzugten Karte ausgegeben werden."Deutschland ist bereit für mehr Auswahl bei der Verwaltung persönlicher Finanzen. Curve Pay ist der Katalysator für intelligentes Ausgeben und Sparen, und wir sind stolz darauf, deutschen Kunden eine starke Alternative zu bestehenden, eingeschränkten Wallet-Optionen zu bieten", sagt Shachar Bialick, Gründer & CEO von Curve. Curve Pay geht weit über das einfache Speichern mehrerer Karten hinaus - jede Zahlung wird aufgewertet, jeder Cent wird maximal genutzt. Ohne Fremdwährungsgebühren, mit smarter Ausgabenübersicht, zusätzlichen Belohnungen und einzigartigen Funktionen wie Go Back in Time® freuen wir uns, Curve Pay auf Android-Geräten nach Deutschland zu bringen und eine intelligentere Zahlungsweise zu fördern."Im Gegensatz zu Google Pay gibt Curve Pay den Nutzern echte Kontrolle über ihr Geld - mit Funktionen wie:- Top-Wechselkurse: Keine Fremdwährungsgebühren bei allen verknüpften Karten - das spart bis zu 3 % beim Auslandseinsatz (es gelten Bedingungen)- Go Back in Time®: Falsch gezahlt? Zahlungen können bis zu 120 Tage nachträglich auf eine andere Karte oder ein anderes Konto umgebucht werden- Curve Rewards: Belohnungen Ihrer bestehenden Karten können gestapelt werden - zusätzlich erhalten Sie automatisch weiteres Cashback (Grenzen beachten)- Smarte Regeln: Automatisieren Sie, welche Karte je nach Kategorie, Betrag oder Standort belastet wird - wie ein Autopilot für Ihr Portemonnaie.Das Modell von Curve hat weltweit bereits über 6 Millionen Nutzer überzeugt - als echte Alternative zu Big Tech Wallets, die Komfort mit Nutzerkontrolle vereint. Curve Pay unterstützt Geräte von Google, Samsung und Huawei und ermöglicht Nutzern:- Gebührenfreies Reisen durch Vermeidung versteckter Währungsumrechnungsgebühren- Echtzeit-Einblicke in ihre Ausgaben- Mehrfache Belohnungen, zusätzlich zu denen ihrer bestehenden Karten- Umschuldung und Geldbewegung zwischen Karten und Konten per Fingertipp - ganz ohne teure Überziehungszinsen- Eine Karte für alles mit der Curve Card - eine physische Karte mit digitalem Wallet-Funktion- Sicherheit durch automatischen Betrugsschutz und Backup-Karten (Anti-Embarrassment-Modus)Über CurveCurve Pay ist eine wegweisende digitale Geldbörse, die Ihre Zahlungen optimiert und Ihnen dabei hilft, mehr aus Ihrem Geld herauszuholen. Sie vermeidet versteckte Umrechnungsgebühren, erlaubt das nachträgliche Wechseln von Karten und ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Belohnungen über Ihre bestehenden Vorteile hinaus zu erhalten. Im Zentrum steht das Curve Wallet, das all Ihre Karten an einem sicheren Ort vereint und Ihre Finanzen automatisiert verwaltet.Curve ist in Großbritannien und dem Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar, zählt über 6 Millionen Nutzer und verarbeitet jährlich Transaktionen im Milliardenbereich. Das Unternehmen ist in allen Regionen, in denen es tätig ist, autorisiert und reguliert und setzt sich dafür ein, das Ausgeben, Versenden, Verwalten und Sparen von Geld zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.Medienkontakt Gavin Horwichgavin@campaignpr.techView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/curve-pay-startet-in-deutschland-eine-leistungsstarke-digitale-geldborse-fur-android-nutzer-zur-optimierung-der-finanzen-302422059.htmlPressekontakt:+972538726613Original-Content von: Curve, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179244/6008493