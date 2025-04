Hamburg (ots) -- "Gemüsebeete für Kids" startet in die neue Saison- Bildungsprojekt vermittelt Kita-Kids Wissen über gesunde Ernährung- In diesem Jahr 3.100 bepflanzte Gemüsebeete in KindertagesstättenDie gesellschaftliche Debatte über die Ernährung von Kindern und Jugendlichen ist allgegenwärtig. Die Bedeutung einer frühkindlichen Ernährungsbildung liegt auf der Hand. Auch Kitas und Schulen rücken die Frage nach einer fundierten Wissensvermittlung immer stärker in den Fokus. Genau hier setzt die EDEKA Stiftung an und startet mit ihrer Erfolgsinitiative "Gemüsebeete für Kids" in die Saison 2025. Ab heute heißt es "Ärmel hochkrempeln, Erde einfüllen, Samen säen - und dann staunen!", wenn in den nächsten Wochen und Monaten deutschlandweit 3.100 Hochbeete in Kindergärten mit Salat, Gurken und Co. bepflanzt werden. Das sinnstiftende Projekt richtet sich an Kinder im Vorschulalter und vermittelt spielerisch die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung sowie der Wertschätzung von Lebensmitteln."Gesunde Ernährung beginnt mit Wissen - und nichts prägt sich besser ein als selbst gemachte Erfahrungen", sagt Markus Mosa, Vorstand der EDEKA Stiftung. "Indem die Kinder die Beete eigenhändig bepflanzen, pflegen und das Gemüse ernten, erleben sie hautnah, wie viel Geduld und Sorgfalt hinter unserem Essen steckt. So lernen sie, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist und wie wertvoll unsere Lebensmittel sind." Für das Projekt "Gemüsebeete für Kids" hält die EDEKA Stiftung in dieser Saison rund 93.000 Setzlinge und 6.200 Saattüten für die Kitas bereit. Unterstützt wird die EDEKA Stiftung durch den tatkräftigen Einsatz von rund 1.350 engagierten EDEKA-Kaufleuten, die als Pat:innen gemeinsam mit den Kindern anpacken und bei der Bepflanzung, Pflege und Ernte der Hochbeete helfen.Seit dem Start im Jahr 2008 hat "Gemüsebeete für Kids" über 2 Millionen Kinder erreicht. Gemeinsam haben Kitas und EDEKA-Kaufleute 53.000 Saatgut-Tüten gesät, 800.000 Setzlinge gepflanzt und rund 11,6 Mio. Liter Erde bewegt. Das Projekt ist darauf ausgelegt, kontinuierlich in den Einrichtungen präsent zu sein: Nach Saisonende verbleiben die Hochbeete und anderen Materialien in den Kitas. Von nun an kommt jährlich ein Team im Auftrag der EDEKA Stiftung zur Wiederbepflanzung vorbei.Seit 2016 ist "Gemüsebeete für Kids" Bestandteil der bundesweiten Aktion "IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie des Bundesministeriums für Gesundheit. Weitere Informationen auf der Website der EDEKA Stiftung: stiftung.edeka.Über die EDEKA StiftungSeit April 1950 setzt sich die EDEKA Stiftung für gemeinnützige Zwecke ein. Sie hat das Ziel, Bedürftige zu unterstützen sowie zukunftsgerichtete Initiativen zu etablieren, die vor allem junge Menschen anregen sollen, Verantwortung für sich, Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen. Bedürftige Menschen und Einrichtungen erhalten von der EDEKA Stiftung einmalige oder laufende Zahlungen. Mit dem Projekt "Gemüsebeete für Kids" führt die EDEKA Stiftung seit 2008 mit großem Erfolg Vorschulkinder an das Thema ausgewogene Ernährung heran. 2013 kam das Grundschul-Projekt "Mehr bewegen - besser essen" hinzu. Im Mittelpunkt stehen hier während eines Projekttages die Themen "Ernährung", "Bewegung" und "Verantwortung". Beide Projekte der EDEKA Stiftung tragen seit 2016 die Auszeichnung "Wir sind IN FORM". Die Initiative IN FORM, getragen von den Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie für Gesundheit, würdigt damit das Engagement der EDEKA Stiftung für Ernährungsbildung und Bewegungsförderung.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 