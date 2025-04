Der Welthandel steht kurz vor dem Kollaps, ausgelöst durch den Zollkrieg von US-Präsident Trump. Im Konflikt mit China, das er kürzlich als "größten Übeltäter" scharf kritisierte, kündigte Trump am Montag neue Zölle in Höhe von 50 Prozent an. Diese kommen zu den bereits bestehenden Gegenzöllen von 34 Prozent hinzu. Peking bezeichnet die Maßnahmen als "Erpressung". Peking bleiben weniger als zwei Stunden, um die kürzlich als Reaktion auf Trumps Zollpolitik angekündigten Vergeltungszölle von 34 Prozent ...

