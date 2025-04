Österreichischer Finanzkonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste von über 20% im Monatsvergleich, während Analysten mehrheitlich Kaufempfehlungen aussprechen.

Die Aktie der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) befindet sich aktuell in einer turbulenten Phase. Mit einem Tagesplus von 2,00% auf 20,36 Euro am 8. April 2025 zeigt der Kurs zwar erste Erholungstendenzen, kann jedoch die erheblichen Verluste der vergangenen Wochen nicht kompensieren. Besonders besorgniserregend: Innerhalb der letzten sieben Handelstage büßte das Papier 16,14% seines Wertes ein, während der Monatsverlust sogar bei 20,22% liegt. Damit notiert die Aktie inzwischen fast 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 27,06 Euro, das erst vor kurzem am 27. Februar 2025 erreicht wurde. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 87,9 deutet zudem auf eine deutliche Überkauftheit hin.

Fundamentaldaten und Analystenmeinungen bleiben positiv

Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigen die Fundamentaldaten der Bank weiterhin ein überwiegend positives Bild. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 5,84 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Die Dividende von 1,10 Euro für das laufende Jahr 2025 unterstreicht die Attraktivität für Anleger. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Kontrast zwischen Kursentwicklung und Analystenmeinungen: Von zwölf beobachtenden Experten empfehlen zwei Drittel die Aktie zum Kauf, während das durchschnittliche Kursziel bei 23,71 Euro liegt - fast 20% über dem aktuellen Niveau. Allerdings offenbart die große Spanne zwischen dem höchsten (30,50 Euro) und niedrigsten Kursziel (16,25 Euro) die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung des in Zentral- und Osteuropa tätigen Bankenkonzerns.

