Berlin (ots) -Aktion gegen den Hunger ist Mitglied im Spendenrat - nun hat Geschäftsführerin Dr. Helene Mutschler offiziell das Spendenzertifikat entgegengenommen. Verantwortungsvolles Handeln und Transparenz gehören zu den Grundsätzen der Arbeit von Aktion gegen den Hunger. Deshalb legt die Hilfsorganisation regelmäßig Rechenschaft ab über die Verwendung und Verwaltung seiner Mittel und macht diese mit den Ergebnissen seiner Arbeit öffentlich zugänglich.Mit der Zertifikatsverleihung am 1. April 2025 hat Aktion gegen den Hunger die zweite Stufe im Prüfungsverfahren des Deutschen Spendenrats erfolgreich abgeschlossen. Als Mitglied des Deutschen Spendenrats e. V. verpflichtet sich die Organisation dazu, ethische Grundsätze im Spendenwesen zu wahren und zu fördern. Durch freiwillige Selbstkontrolle wird sichergestellt, dass Spendengelder verantwortungsvoll verwaltet und eingesetzt werden. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsinstitution hat die Finanzberichte der Organisation auf die Einhaltung strenger Regularien kontrolliert und bestätigt."Gerade in Zeiten, in denen Vertrauen in den gemeinnützigen Sektor entscheidend ist, zeigt das Spendenzertifikat, dass wir für Integrität und Glaubwürdigkeit stehen. Wir sind stolz darauf, Teil eines Netzwerks zu sein, das sich für eine transparente und effektive Verwendung von Spendengeldern einsetzt", erläutert Dr. Helene Mutschler, Geschäftsführerin von Aktion gegen den Hunger.Da öffentliche Gelder von Gebern immer weiter gekürzt werden und schon jetzt der Großteil des humanitären Bedarfs nicht gedeckt werden kann, sind private Spenden für humanitäre Hilfe essenziell, um handlungsfähig zu bleiben. Das gilt besonders in der aktuellen Situation: Nach den massiven Kürzungen der US-Auslandshilfen muss Aktion gegen den Hunger mehr als 50 Projekte in 20 Ländern einstellen.Als weltweit tätige humanitäre und entwicklungspolitische Organisation kämpft Aktion gegen den Hunger gegen die Ursachen und Auswirkungen von Hunger und Mangelernährung. In aktuellen Krisensituationen leistet sie Not- und Katastrophenhilfe, wie beispielsweise nach dem schweren Erdbeben in Myanmar mit über 3.000 Toten und mehreren tausend verletzten Menschen. Neben der humanitären Arbeit vor Ort engagiert sich Aktion gegen den Hunger auch in Deutschland mit Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit - wie beim Projekt "Schulen gegen den Hunger" und dem Human Rights Film Festival Berlin - sowie mit Kampagnen und politischer Arbeit. Das Ziel hierbei ist es, die strukturellen Ursachen von Hunger sichtbar machen, Menschen für den Kampf gegen den Hunger auf der Welt zu mobilisieren und politische Entscheidungsträger*innen zum Handeln zu bewegen.Der Deutschen Spendenrat e.V. ist ein gemeinnütziger Dachverband spendensammelnder gemeinnütziger Organisationen. Er setzt sich für größtmögliche Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit im Umgang mit Spenden ein. Seit 2017 verleiht der Deutsche Spendenrat e.V. ein Spendenzertifikat an Mitgliedsorganisationen. Es ist das einzige Prüfverfahren in Deutschland, bei dem externe Wirtschaftsprüfer die Qualitätskontrolle des Spendenzertifikats übernehmen.Über Aktion gegen den HungerAktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in 56 Ländern und Regionen aktiv ist und über 21 Millionen Menschen unterstützt. Seit über 45 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. 8.987 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.SpendenkontoIBAN: DE93 3702 0500 0001 3777 01BIC: BFSWDE33XXXSozialBankhttps://www.aktiongegendenhunger.de/spendenPressekontakt:Vassilios Saroglou / Markus WinklerTel: 030 - 279 099 776E-Mail: presse@aktiongegendenhunger.deWebsite: https://www.aktiongegendenhunger.de