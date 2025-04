FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.04.2025 - 11.00 am- JEFFERIES CUTS ARM PRICE TARGET TO 150 (195) USD - 'BUY'- BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 452 (445) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 330 (440) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 1005 (1056) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 140 (147) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 330 (345) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS HALEON PRICE TARGET TO 410 (420) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 367 (433) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2144 (2691) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 310 (356) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HAYS TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 66 PENCE - UBS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 443 (450) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob