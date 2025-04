Der Immobilienkonzern aus Bochum verzeichnet weitere Kursverluste, während Experten weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren und ein höheres Kursziel sehen.

Die Aktie des Bochumer Wohnungsunternehmens Vonovia setzt ihren negativen Trend fort und notierte am Dienstagvormittag bei 25,35 Euro, was einem Tagesverlust von 2,27 Prozent entspricht. Der jüngste Abwärtstrend verstärkte sich damit weiter, nachdem die Aktie bereits zu Wochenbeginn mit einem Minus von 2,34 Prozent in das obere Drittel des DAX gerückt war. Besonders bemerkenswert ist der Kontrast zwischen der aktuellen Kursentwicklung und den überwiegend positiven Analystenbewertungen - derzeit liegt das durchschnittliche Kursziel der 19 beobachtenden Analysten bei 35,13 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent entspricht.

Immobilienwerte behaupten sich im schwierigen Marktumfeld

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Immobilienwerte wie Vonovia im Vergleich zum Gesamtmarkt widerstandsfähiger. Vergangene Woche konnte die Vonovia-Aktie sogar einen Kursgewinn von gut fünf Prozent verzeichnen, angetrieben von Zinshoffnungen der Anleger. Mit einem Abstand von nur 4,20 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 24,27 Euro (25. März 2025) befindet sich die Aktie allerdings in einer kritischen Phase, während sie gleichzeitig fast 25 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 33,68 Euro vom Oktober 2024 notiert. Barclays sorgte zuletzt für Gegenwind, indem die Bank am 3. April ihre Verkaufsempfehlung bekräftigte, während andere Institute wie die Commerzbank ihre Kaufempfehlung aufrechterhalten.

