München (ots) -Link auf www.ardmediathek.de/kulturFEIERLICHDie Doku feiert "50 Jahre Karat - Eine deutsche Rockgeschichte". Die Musiker und ihre Managerin Adele Walter kommen zu Wort wie die Musikmanager Peter Schimmelpfennig (West) und Jörg Stempel (Ost) und prominente Begleiter der Band darunter Ute Freudenberg, Katarina Witt, Inka Bause und Gregor Meyle. Sie erinnern sich an die großen Erfolge, an die einmaligen Lieder, an einige bisher unbekannte Entstehungsgeschichten der Songs und an dramatische Schicksalsschläge der Band.50 Jahre Karat in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.deRAUM DER MÖGLICHKEITEN:Die Queens von KreuzbergSie sind stark, verletzlich, laut und selbstbewusst - die Queens von Kreuzberg. Vier Freundinnen erzählen von ihrer Jugend als Töchter türkischer Gastarbeiter, vom Aufwachsen in Berlin-Kreuzberg und ihrem langen Weg zu sich selbst.Die Queens von Kreuzberg in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.deSTRAHLKRAFT:Merci, Udo: Songs für die Ewigkeit von Udo JürgensUdo Jürgens war ein Weltstar. In diesem Jahr wäre er 90 Jahre alt geworden. Wir feiern sein Leben mit seinen schönsten Hits. Seine Kinder Jenny Jürgens und John Jürgens erzählen, wie es war, mit so einem berühmten Vater aufzuwachsen und warum sein musikalisches Vermächtnis bis heute nachwirkt. Sein langjähriger Freund und Bandleader Pepe Lienhard gibt berührende und lustige Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem großen Künstler.Merci, Udo: Songs für die Ewigkeit von Udo Jürgens in der ARD Mediathek:https://www.ardmediathek.deGestohlener Ruhm - Elizabeth Magie Phillips und MonopolyElizabeth Magie Phillips erfand "The Landlord's Game", das als "Monopoly" bekannt wurde. Doch nicht sie, sondern Charles Darrow steht im Rampenlicht - der Mann, der ihre Idee kopierte und damit Millionen verdiente.Gestohlener Ruhm - Elizabeth Magie Phillips und Monopoly in der ARD Mediathek:https://www.ardmediathek.deMUSIKGEWALTIG:Tipps aus der ARD AudiothekEXKLUSIV - Aufnahmen von Rio Reiser"Musik ist eine Waffe" erzählt die Geschichte einer der wichtigsten Rockbands des Landes, die vielen weiteren den Weg geebnet hat: Ton Steine Scherben. Von ihren Anfängen als Politrockband über die Solo-Karriere ihres Sängers Rio Reiser bis zu ihrer Bedeutung heute. Erstmals zu hören sind dabei viele Töne eines 60-stündigen Gespräch Rio Reisers, das er 1993 für seine Autobiographie geführt hat.Musik ist eine Waffe - Die Geschichte von Ton Steine Scherben in der ARD Audiothek:https://www.ardaudiothek.deNACHGEFRAGT:Internet Girl - der Popkultur Podcast mit Valentina VapauxHerzlich willkommen in Valentinas Internet-Café! Hier wird ausführlich über Popkultur und Internet-Phänomene gesprochen - ob Musik, Lifestyle Aesthetics oder Social Media Trends. Denn als Generation, die im Internet aufgewachsen ist, wissen wir: Oft swipen wir Trends innerhalb von Sekunden weiter, ohne sie groß zu hinterfragen. Das möchte Valentina ändern! Deshalb steigt sie tiefer ein, recherchiert Hintergründe und analysiert, was der jeweilige Hype über uns und unsere Generation aussagt. Eine neue Folge "Internet Girl" findet ihr jeden Dienstag in der ARD Audiothek, auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.Internet Girl - der Popkultur Podcast mit Valentina Vapaux in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.deZUHÖREN und MITSINGENDie Rea Garvey Show - The songs you picked for meHost und Musiker Rea Garvey lädt deutschsprachige Promis und Künstler: innen zu sich ein, um gemeinsam Musik zu hören, zu quatschen und zu singen. Es geht um emotionale Erlebnisse im Leben der Gäste, wichtige Momente in ihren Karrieren und natürlich um Lieblingssongs und ganz viel um Musik! In jeder Folge gibt es zwei exklusive Unplugged-Songs, die die Gäste für sich und Rea rausgepickt haben und die ihr nur im Podcast hören könnt.Die Rea Garvey Show - The songs you picked for me in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de