München (ots) -Künstliche Intelligenz unterstützt die Prozesse von DACH-Unternehmen inzwischen auf vielfältige Weise. Welche Anwendungsfälle für die Unternehmen dabei besonders wichtig sind und welche Rolle hierbei die Branchenzugehörigkeit spielt, hat das Digital Consulting-, Solutions- und Software-Haus valantic in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute (HRI) untersucht. Es zeigt sich: Vor allem bei der Qualitätskontrolle sowie der automatisierte Daten- und Dokumentenverwaltung stehen KI-Anwendungen bei den Unternehmen bereits hoch im Kurs. Auch die Lieferkettenoptimierung mit KI ist für viele ein wichtiges Einsatzfeld.valantic und das HRI haben rund 700 Entscheider:innen aus Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu befragt, welche Mehrwerte diese mit dem Einsatz von KI-Anwendungen innerhalb ihrer Geschäftsprozesse (Applied AI) bereits erzielen. Zwei von drei Unternehmen berichten demnach bereits von messbaren Benefits auf Basis von KI-Anwendungen - etwa in Form von Effizienzgewinnen, Material- und Kostensenkungen oder Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen. Zusätzlich ging die Studie der Frage nach, welche Relevanz diese verschiedenen Anwendungsfällen beimessen.Welche Anwendungsfälle sind besonders wichtig?valantic hatte im Rahmen der Befragung 14 Use-Case-Cluster voneinander differenziert und die Teilnehmenden gefragt, welche dieser Anwendungsbereiche für das eigene Unternehmen am wichtigsten sind. Den folgenden fünf Clustern haben die Befragten die höchste Relevanz beigemessen:1. Qualitätskontrolle: Mängel identifizieren und Produktqualität mittels visueller oder anderer sensorischer Inspektionen sicherstellen.2. Dokumenten- und Datenverwaltung: Informationen aus Dokumenten und Datensätzen in großen Mengen, automatisiert und in hoher Qualität extrahieren, verarbeiten und verwalten.3. Optimierung der Lieferkette: z. B. präzise Nachfragevorhersage, Optimierung von Lieferwegen, Reduktion von Lagerbestand, optimierte Fertigungs- und Logistikplanung.4. Robotik & Smart Products: Automatisierung von Produktfunktionen; Zusammenspiel von Sensorik, Steuerung und Logik für eigenständiges Funktionieren und Optimieren von Hardware-Produkten.5. Automatisierung im Kundenservice: Chatbots und virtuelle Assistenten zur Bearbeitung von Kundenanfragen und zur Bereitstellung von Support.KI-gestützte Erstellung von Medieninhalten noch mit geringerer RelevanzWährend die Top 5 der KI-Anwendungsbereiche jeweils von rund einem Drittel der Befragten als am wichtigsten für das eigene Unternehmen benannt wird, messen die C-Level-Entscheider:innen klassischen Use Cases der generativen KI bislang noch eine vergleichsweise geringe Bedeutung bei. So war das Erzeugen von kreativen Inhalten (Bild, Text, Ton oder Video) nur für knapp jeden Fünften (19 Prozent) einer der wichtigsten Einsatzbereiche für KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen.Ein weiteres Ergebnis der Studie: Welchen Einsatzgebieten für KI-Anwendungen die höchste Relevanz zugeordnet wird, variiert abhängig von der Branchenzugehörigkeit der Unternehmen. So messen etwa Unternehmen aus Industriebranchen wie Automotive, Getränke- und Lebensmittelherstellung oder Produktion allgemein der Qualitätskontrolle durch KI eine hohe Bedeutung bei, während im Bereich Gesundheitswesen und Pharma die meisten Entscheider:innen die Dokumenten- und Datenverwaltung als wichtigen Use Case bezeichnen. Der meistgenannte Use Case in der Branche Handel und Konsumgüter ist die Optimierung der Lieferkette. Hingegen ist bei Versorgerunternehmen der Ein- und Verkauf äußerst wichtig, sodass hier viele Befragte die Preisoptimierung als wichtige Anwendung nennen.Laurenz Kirchner, Managing Director und Data & AI Practice Lead bei valantic, sagt: "Unsere Studie zeigt, dass KI längst keine Zukunftsvision mehr ist, sondern in vielen Unternehmen aktiv genutzt wird. Hierbei rückt für viele Unternehmen die Frage in den Fokus, welche Anwendungsbereiche im eigenen Unternehmen die größten Benefits bieten. Entscheider:innen müssen Use Cases mit echtem Mehrwert priorisieren und KI-Initiativen strategisch verankern. Ohne klare Ziele, Priorisierung und Integration in die Unternehmensstrategie bleibt der Mehrwert aus."Infos zum StudiendesignDie Studienresultate basieren auf einer quantitativen und qualitativen Umfrage, die unter rund 700 Entscheider:innen aus Unternehmen der DACH-Region durchgeführt wurde. Im Schwerpunkt handelt es sich bei den Befragten um C-Level-Entscheider:innen, die in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten arbeiten. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf den Branchen Automotive, Gesundheitswesen und Pharma, Getränke- und Lebensmittelproduktion, Handel und Konsumgüter, Produktion, Telekommunikation, Transport und Logistik sowie Utilities.