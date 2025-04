Cluj, Rumänien (ots/PRNewswire) -Montran, ein globaler Anbieter von Zahlungssysteminfrastrukturen, hat die breitere Verfügbarkeit seiner Beratungs- und Konnektivitätsdienste für SEPA-Sofortzahlungen in der gesamten Europäischen Union bekannt gegeben. Aufbauend auf erfolgreichen Implementierungen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Bulgarien, Italien und Rumänien spiegelt diese Erweiterung Montrans Engagement wider, Geschäftsbanken auf dem gesamten Kontinent bei der Einhaltung der in der EU-Verordnung über Echtzeitzahlungen (Instant Payments Regulation, IPR) festgelegten Fristen zu unterstützen.Die Verordnung schreibt vor, dass Banken der Eurozone ab Oktober 2025 in der Lage sein müssen, SEPA-Sofortüberweisungen zu senden und zu empfangen. Banken in Nicht-Euro-EU-Ländern haben bis Juli 2027 Zeit. Als Reaktion darauf weitet Montran sein etabliertes Fachwissen - das bisher auf ausgewählte Märkte konzentriert war - auf Finanzinstitute in ganz Europa aus."Sofortüberweisungen werden zum neuen Standard in der EU", sagt Keith Esca, Global Sales Director bei Montran. "Wir stellen unsere Implementierungsdienste und bewährten Konnektivitätslösungen jetzt mehr Banken zur Verfügung und helfen ihnen, die regulatorischen Fristen zuverlässig einzuhalten."Erweitertes Angebot an UnternehmensberatungsdienstenDie Beratungsteams von Montran unterstützen Banken bei der Erfüllung der SEPA-Anforderungen für Sofortzahlungen und bieten umfassende Beratung von der Projektplanung bis zur Umsetzung. Die Dienste umfassen:- Auslegung der SEPA Instant-Dokumentation- Analyse von Nachrichtenflüssen und Geschäftsregeln- Workshop-Sitzungen und interne Schulungen- Unterstützung bei der internen Prüfdokumentation- Laufende Unterstützung für ProjektteamsMit der Erfahrung aus der Unterstützung von mehr als 30 Banken bei Sofortzahlungsprojekten sind die Beratungsleistungen von Montran darauf ausgelegt, die Komplexität zu reduzieren und die Einsatzbereitschaft zu beschleunigen.Breiterer Einsatz von Sofortüberweisungs-KonnektivitätslösungenMontrans Payments Gateway, eine skalierbare Lösung, die bereits von Banken und zentralen Infrastrukturen genutzt wird, ist nun für eine breitere Anwendung in Europa verfügbar. Die Lösung bietet eine direkte Anbindung an TIPS, EBA RT1 und nationale Sofortzahlungssysteme wie Rumäniens SENT CPI.Zu ihren wichtigsten Fähigkeiten gehören:- Unterstützung von Sofortzahlungssystemen sowohl in Euro als auch in lokaler Währung- Echtzeit-Überwachung und operative Dashboards- Verarbeitung hoher Transaktionsvolumina (bis zu 10 Millionen/Tag)- Flexible Integration in bestehende Kern- und digitale BanksystemeDie Lösung wird vor Ort bereitgestellt und von den lokalen und internationalen Teams von Montran vollständig unterstützt.Informationen zu MontranMontran ist der führende Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Kapitalmarktinfrastrukturlösungen, der die weltweit führenden Finanzinstitute mit geschäftskritischen Installationen und Operationen in über 90 Ländern bedient. Erfahren Sie mehr unter www.montran.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/montran-erweitert-sepa-sofortzahlungsdienste-in-ganz-europa-302423338.htmlPressekontakt:Verónica Alvaro,(+593) 2 323 0349 Nebenst. 321Original-Content von: Montran Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165799/6008907