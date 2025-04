US-Gesundheitsriese CVS Health ernennt neuen Finanzvorstand Brian Newman und medizinische Leiterin im Rahmen der Restrukturierungsstrategie unter CEO Joyner.

Die Aktie des US-Gesundheitskonzerns CVS Health zeigt sich nach wichtigen Personalentscheidungen in der Führungsebene deutlich bewegt. Der Konzern gab am Dienstag bekannt, dass Brian Newman die Position des Finanzvorstands (CFO) ab dem 21. April übernehmen wird. Der bisherige Finanzchef Tom Cowhey, der erst im Januar 2024 nach einer Interimsphase offiziell ernannt wurde, wechselt ab dem 12. Mai in eine Beraterrolle für CEO David Joyner. Newman bringt umfangreiche Erfahrung mit, zuletzt als Executive Vice President und CFO bei United Parcel Service sowie zuvor 26 Jahre bei PepsiCo.

Zusätzlich verstärkt Amy Compton-Phillips ab dem 19. Mai als neue medizinische Leiterin das Führungsteam. Sie war zuvor als Chief Physician Executive bei Press Ganey tätig und wird direkt an CEO Joyner berichten. Diese Umstrukturierungen finden inmitten intensiver Bemühungen statt, das Unternehmen nach mehreren schwierigen Quartalen wieder auf Kurs zu bringen. Im vorbörslichen Handel reagierten Anleger positiv auf die Neuigkeiten: Der Kurs kletterte um beachtliche 8,21 Prozent auf 69,09 US-Dollar.

Turnaround-Strategie zeigt erste Erfolge

Die personellen Veränderungen sind Teil eines umfassenden Sanierungsplans unter der Führung von CEO David Joyner, der im vergangenen Oktober eingesetzt wurde. Nach verfehlten Gewinnzielen in den ersten drei Quartalen 2024 und der Rücknahme der Jahresprognose legte Joyner Kostensenkungsmaßnahmen vor und besetzte Schlüsselpositionen neu, um eines der herausforderndsten Kapitel in der sechzigjährigen Unternehmensgeschichte zu bewältigen. Die Strategie scheint erste Früchte zu tragen: Im Februar konnte CVS Health die Wall-Street-Erwartungen für das vierte Quartal übertreffen und präsentierte eine Jahresprognose, die weitgehend den Markterwartungen entsprach. Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich der Konzern sogar optimistisch und erwartet, die bisherigen Prognosen zu erreichen oder zu übertreffen. Die Neuausrichtung des Managementteams wird von Marktbeobachtern als wichtiger Schritt gewertet, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

