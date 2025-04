Nach einem schwachen Wochenstart hat der DAX am Dienstag kräftig zugelegt. Ein Ausbleiben neuer Zoll-Drohungen und die Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt sorgen für Erleichterung - auch wenn die Risiken weiter im Raum stehen.Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Der DAX legte zum Handelsschluss um 2,48 Prozent auf 20.280 Punkte zu und durchbrach damit erneut die Marke von 20.000 Zählern - nach drei verlustreichen Tagen in Folge ein starkes Zeichen. ...

