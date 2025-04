Ein starker Auftakt: Der Wolfsburger Volkswagen-Konzern ist nach dem schwachen Vorjahr bei Elektroautos gut in das neue Jahr gestartet. Auch wegen des schlechten ersten Quartals 2024 infolge von Förderkürzungen verdoppelten sich die Auslieferungen des DAX-Unternehmens im ersten Jahresviertel in Europa auf mehr als 150.000 Stück, wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete."Der Volkswagen-Konzern hat seine Hausaufgaben gemacht", erklärte Konzernchef Oliver Blume gegenüber der Zeitung. "Jetzt schalten ...

