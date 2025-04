Die jüngste Verschnaufpause beim DAX ist schon wieder Geschichte. Am Dienstag konnte der deutsche Leitindex noch mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 20.280,26 Zählern aus dem Handel gehen. Doch am heutigen Mittwoch drohen bereits neue Verluste. Im Zuge der Eskalation des Handelskriegs zwischen China und den USA wird der DAX deutlich tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 3,6 Prozent im Minus bei 19.551 Zählern.Heute morgen um 06:01 Uhr MESZ sind die US-Sonderzölle für China in Kraft ...

