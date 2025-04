DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Um 00.01 Uhr Ortszeit Washington sind die von den USA angekündigten Zölle gegen fast 100 Länder in Kraft getreten. Viele der betroffenen Länder wollen ihre Handelsbedingungen mit den USA nun neu verhandeln. Die auf einzelne Länder zugeschnittenen Zölle zielen auf Staaten, die die Trump-Administration als schlechte Akteure im Handel betrachtet. Am stärksten betroffen sind südostasiatische Länder: Vietnam, Laos und Kambodscha erhielten Zollerhöhungen von mehr als 45 Prozent. China belegte Trump mit einer Erhöhung um 84 Prozent, womit die Abgaben auf alle chinesischen Einfuhren nunmehr 104 Prozent betragen. Einschließlich der Abgaben auf bestimmte Produkte aus der Zeit vor Trumps zweiter Amtszeit wird der durchschnittliche Zollsatz für China auf rund 125 Prozent geschätzt. Trumps Team hat erklärt, dass Länder in der Lage sein könnten, niedrigere Zölle auszuhandeln, indem sie ihre eigenen Zölle senkten und nichttarifäre Hemmnisse für die Einfuhren von US-Waren abschafften.

Trump sagte am Vorabend, schon "sehr bald" werde er Abgaben auf im Ausland hergestellte pharmazeutische Produkte ankündigen. "Wir werden unsere Pharmazeutika mit Zöllen belegen, und sobald wir das tun, werden sie wieder in unser Land strömen, weil wir der große Markt sind", sagte Trump. "Wenn sie das hören, werden sie China verlassen, sie werden andere Orte verlassen, weil sie das müssen - die meisten ihrer Produkte werden hier verkauft, und sie werden ihre Fabriken überall in unserem Land eröffnen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q

18:30 DE/Porsche AG, Pre-Close Call 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 19.614,00 -4,1% E-Mini-Future S&P-500 4.905,25 -2,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.845,75 -2,3% Nikkei-225 (Tokio) 31.611,34 -4,2% Hang-Seng (Hongk.) 19.797,41 -1,6% Schanghai-Comp. 3.147,21 +0,1% Dienstag: DAX 20.280,26 +2,5% DAX-Future 19.885,00 -0,3% XDAX 19.708,27 -2,8% MDAX 25.571,08 +3,8% TecDAX 3.294,90 +2,6% SDAX 14.351,63 +3,0% Euro-Stoxx-50 4.773,65 +2,5% Stoxx-50 4.124,92 +2,4% Dow-Jones 37.645,59 -0,8% S&P-500 4.982,77 -1,6% Nasdaq Composite 15.267,91 -2,1%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch erneut tief im Minus erwartet. Der DAX wird bei 19.410 Punkten gesehen nach einem Schluss am Vortag bei 20.280 Zählern. Da hatte noch die Hoffnung für Käufe gesorgt, dass die US-Zölle möglicherweise erst später greifen werden und es so Zeit für Verhandlungen geben könnte. Seit 00.01 Uhr Ortszeit Washington sind aber alle angekündigten Zölle in Kraft getreten.

Rückblick: Sehr fest - Hoffnung auf Verhandlungen über eine Milderung der US-Zölle stützte die Aktienkurse. Doch auch wenn die Börsen einen Teil der jüngsten massiven Verluste wettmachten, blieb die Verunsicherung wegen der US-Zollpolitik hoch, wie Händler sagten. Mit Blick auf die Sektoren schlossen alle europäischen Stoxx-Sub-Indizes im Plus, was für eine gute Breite am Aktienmarkt sprach. Der Sektor der Automobilhersteller stellte mit plus 0,8 Prozent das Schlusslicht, Tagesgewinner waren die zuvor besonders schwachen Versicherer mit eoinem Plus von 4,1 Prozent. Nach einem positiv aufgenommenen sogenannten Pre-Close-Call ging es für die Aktie von Thales in Paris um 5,4 Prozent nach oben. Jefferies sprach von fortdauernd positiven Trends im ersten Quartal. Auch andere Aktien aus dem Sektor waren gesucht: Rheinmetall und Safran gewannen 5,8 und 5 Prozent, Leonardo 7,5 Prozent und Renk und Hensoldt 12,0 und 7,4 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Nach der 2,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology hinkte die Infineon-Aktie mit einem Plus von 0,8 Prozent etwas hinterher. Die Übernahme biete Infineon die Möglichkeit, seine Technologieplattform auszubauen, so ING-Analyst Jan Frederik Slijkerman. Allerdings sei die Transaktion mit einem hohen Preis verbunden. Nach der angekündigten Abspaltung des Automotive-Geschäfts will sich Continental nun auch vom Industriegeschäft seiner Kunststoff- und Kautschuksparte ContiTech trennen. Das Unternehmen wird damit mittelfristig zu einem reinen Reifenhersteller. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Conti-Aktie schloss 4,6 Prozent im Plus bei 61,50 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Das Abrutschen der US-Börsen in deutlich negatives Terrain im dortigen späten Handel sorgte nachbörslich bei deutschen Aktien in der Breite für Verluste. Redcare Pharmacy wurden rund 8 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Betreiber von Online-Apotheken die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro angekündigt hatte.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Die schon im Vortagesverlauf zu beobachtende Erholung setzte sich zunächst fort, fiel dann aber in sich zusammen und die Kurse gaben kräftig nach. Unmittelbar vor dem Inkrafttreten der verkündeten globalen US-Strafzölle verließ die Anleger der Mut, wobei die Nachrichtenlage rund um das Zollthema Licht wie Schatten bereithielt. Besonders die Eskalation des Zollstreits mit China dämpfte die Stimmung. Nachdem Peking keine Bereitschaft zu Zugeständnissen zeigte, erhöhte US-Präsident Trump die Zölle auf Einfuhren aus China weiter auf nun insgesamt 104 Prozent. Darunter litten besonders Apple (-4,8%), weil das Unternehmen viel in China fertigen lässt. Broadcom stiegen um 1,4 Prozent - gestützt von einem neuen 10 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf. Unter den Krankenversicherungen legten CVS Health (+6%), UnitedHealth (+5,6%) und Humana (+10,7%) deutlich zu. Staatliche Zahlungen an ein Programm zur Gesundheitsvorsorge für ältere Patienten sollen ab 2026 deutlicher als zunächst veranschlagt aufgestockt werden. Marvell Technology konnten sich dem Abwärtssog im Technologiesektor nicht entziehen und verloren 1,9 Prozent. Der Halbleiterkonzern veräußert sein Automobilgeschäft Ethernet an die deutsche Infineon - zu einem hohen Preis, wie Analysten meinten. Levi Strauss sackten um 8,9 Prozent ab, trotz überraschend positiver Geschäftszahlen. Nach einem Dekret von Trump zur Unterstützung der Kohleförderung ging es mit den Aktienkursen in dem Sektor auf breiter Basis nach oben.

USA - ANLEIHEN

Die Anleihekurse gaben erneut nach, nachdem sie zuvor vor dem Hintergrund des Zollschocks stark zugelegt hatten. Die schwache Nachfrage bei einer Auktion dreijähriger US-Schuldtitel habe den Rückzug der Anleger aus dem Anleihemarkt noch beschleunigt, hieß es. Die US-Zehnjahresrendite stieg um weitere 12 Basispunkte auf 4,28 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1038 +0,7% 1,0960 1,0902 +5,4% EUR/JPY 160,3260 -0,0% 160,3570 160,3810 -1,0% EUR/CHF 0,9296 +0,1% 0,9290 0,9354 +0,3% EUR/GBP 0,8604 +0,3% 0,8581 0,8550 +3,7% USD/JPY 145,2440 -0,7% 146,3305 147,1105 -6,1% GBP/USD 1,2829 +0,5% 1,2767 1,2750 +1,6% USD/CNY 7,2549 -0,4% 7,2843 7,2492 +0,3% USD/CNH 7,3842 -0,5% 7,4241 7,3802 +0,2% AUS/USD 0,5954 +0,1% 0,5950 0,6018 -3,2% Bitcoin/USD 76.391,75 -0,8% 77.004,90 78.321,00 -15,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Perspektive sinkender US-Leitzinsen wegen der befürchteten negativen Kinjunkturfolgen der US-Zölle manifestierte sich in einer fortgesetzten Dollar-Schwäche. Der Dollarindex sank um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,18 58,22 -1,8% -1,04 +1,6% Brent/ICE 60,49 61,62 -1,8% -1,13 -14,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Erdölpreise drehten nach einer kurzen Erholungsphase wieder Richtung Süden. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um rund 4 Prozent. Der Preis für das schwarze Gold ist so niedrig wie zuletzt vor vier Jahren. Die Nachfrageprojektionen mit den trüben Konjunkturaussichten angesichts des globalen Handelskriegs blieben düster, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.014,73 2.984,10 +1,0% 30,63 +13,7% Silber (Spot) 27,07 27,27 -0,7% -0,20 -1,2% Platin (Spot) 837,62 844,09 -0,8% -6,47 -3,9% Kupfer 4,13 4,14 -0,5% -0,02 +1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold, in Krisenzeiten oft als sicherer Hafen gesucht, schaffte nach dem jüngsten deutliochen Rücksetzer nur vorübergehend wieder den Sprung über die Schwelle von 3.000 Dollar, nur um rasch wieder zurückzufallen. Die Feinunze zeigte sich zuletzt 0,1 Prozent höher bei 2.988 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

INDIEN - Geldpolitik

April 09, 2025 01:36 ET (05:36 GMT)

