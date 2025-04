Stuttgart (ots) -Mehr als 100 Cannabisclubs, Apotheken mit medizinischer Cannabisabgabe sowie führende Branchenvertreter richten einen eindringlichen Appell an die Koalitionsverhandler von CDU und SPD: Das erst seit April 2024 geltende Cannabisgesetz (CanG) darf nicht zurückgenommen werden.In einem am Dienstagnachmittag veröffentlichten offenen Brandbrief, initiiert von Florian Pichlmaier, Geschäftsführer der Signature Products GmbH, Gründer der Hanf-App und Vorstandsmitglied des europäischen Industriehanfverbandes EIHA, warnen die Unterzeichner vor gravierenden gesellschaftlichen, gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Folgen eines Rückschritts."Die Legalisierung wirkt - und zwar positiv", betont Pichlmaier. Internationale Erfahrungen sowie erste deutsche Daten zeigen: Der befürchtete Konsumanstieg bleibt aus. Gleichzeitig werden Polizei und Justiz entlastet, und durch die kontrollierte Abgabe in Cannabisclubs und Apotheken steigt die Produktsicherheit deutlich. "Eine Rücknahme wäre fatal: Millionen Konsumenten würden auf den gefährlichen Schwarzmarkt zurückgedrängt, während dem Staat dreistellige Millionenbeträge an Steuereinnahmen verloren gehen", so Pichlmaier weiter.Die Branche warnt besonders vor einer politischen Kehrtwende ohne fundierte Evaluierung. Viele Cannabisclubs befinden sich noch im Aufbau, investieren teils sechsstellige Beträge in Qualität, Sicherheit und Jugendschutz. Erste Lizenzen wurden erst Ende 2024 erteilt, in manchen Bundesländern - etwa Bayern - bislang gar nicht. Eine seriöse Bewertung der Auswirkungen des CanG sei nicht vor Herbst 2025 möglich."Mit digitalen Lösungen wie dieHanfApp.de oder weed.de können innerhalb der nächsten zwei Jahre legale Cannabisprodukte im Wert von über 100 Millionen Euro abgegeben werden - kontrolliert, nachvollziehbar und steuerpflichtig", ergänzt Pichlmaier.Auch Weed.de, eine Plattform für Cannabisaufklärung und Community-Building in Deutschland, warnt vor dem Rückfall in alte Denkmuster:"Wir erleben jeden Tag, wie viele Menschen endlich einen sicheren Zugang zu Cannabis - ob medizinisch oder zu Genusszwecken - erhalten. Die Legalisierung hilft Menschen und der Wirtschaft. Eine Rücknahme des CanG wäre nicht nur ein Rückschritt, sondern würde all jene treffen, die auf Aufklärung, Prävention und legale Strukturen setzen.", erklärt das Team von Weed.de.Die unterzeichnenden Clubs, Apotheken, Unternehmen und Verbände appellieren daher eindringlich an CDU und SPD, dem Cannabisgesetz die nötige Zeit zur Evaluation zu geben und nicht vorschnell ein erfolgreich gestartetes Projekt zu beenden.Die dazugehörige Petition auf OpenPetition ist weiterhin aktiv - weitere Unterschriften sind willkommen:http://openpetition.de/cannabisbleibtlegalPressekontakt:Signature Products GmbHFlorian PichlmaierE-Mail: info@signature-products.comWeb. www.diehanfapp.deTortuga Technologies (Germany) GmbHNicole PerényiE-Mail: presse@weed.deWeb: www.weed.deOriginal-Content von: Signature Products GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159918/6009175