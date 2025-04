So können Unternehmen Kundeninteraktionen mit Conversational Voice AI effizient skalieren, mehr Umsatz erzielen und das Kundenerlebnis verbessern

In der heutigen schnelllebigen Geschäftslandschaft ist jeder verpasste Anruf eine verpasste Gelegenheit. Aircall, die Kundenkommunikations- und -informationsplattform, der mehr als 20.000 wachsende Unternehmen vertrauen, kündigt heute die Einführung des AI Voice Agent an einem intelligenten, stets verfügbaren virtuellen Assistenten, mit dem Unternehmen nie wieder einen Anruf verpassen. Der AI Voice Agent beantwortet eingehende Anfragen, bearbeitet häufig gestellte Fragen ("FAQs") und erfasst die Daten anrufender Personen in Echtzeit. So können Unternehmen ohne den Aufwand großer KI-Investitionen nahtlose Kundenerlebnisse liefern.

Der AI Voice Agent ist rund um die Uhr in Betrieb, sodass Kundinnen und Kunden jederzeit eine:n Mitarbeiter:in kontaktieren können ob außerhalb der Geschäftszeiten, während der Stoßzeiten oder bei saisonalen Anstiegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-basierten Contact-Center-Lösungen, die eine komplexe Implementierung erfordern, lässt sich der AI Voice Agent nahtlos in seine Plattform integrieren und unterstützt Unternehmen bei der Skalierung, ohne den Betriebsaufwand zu erhöhen.

Hauptfunktionen und Vorteile des AI Voice Agent

Sofortige Antworten auf häufig gestellte Fragen : Der AI Voice Agent lernt aus den FAQs eines Unternehmens und reagiert selbstständig auf Routineanfragen. Dadurch wird die Arbeitsbelastung der aktiven Teams reduziert und die Reaktionszeit verkürzt.

: Der AI Voice Agent lernt aus den FAQs eines Unternehmens und reagiert selbstständig auf Routineanfragen. Dadurch wird die Arbeitsbelastung der aktiven Teams reduziert und die Reaktionszeit verkürzt. Intelligente Anrufbewertung und -übergabe : Bei komplexen Anfragen sammelt der AI Voice Agent wichtige Informationen über die anrufende Person. So verfügen Vertriebs- und Support-Teams stets über den erforderlichen Kontext für effiziente Folgekontakte.

: Bei komplexen Anfragen sammelt der AI Voice Agent wichtige Informationen über die anrufende Person. So verfügen Vertriebs- und Support-Teams stets über den erforderlichen Kontext für effiziente Folgekontakte. Nahtlose Integration : Unternehmen können den AI Voice Agent in ihre Anrufabläufe und bereits vorhandene Integrationen in Aircall aufnehmen, sodass Gespräche, die von KI-Agenten abgewickelt werden, von Ihrem Team einfach verfolgt werden können.

: Unternehmen können den AI Voice Agent in ihre Anrufabläufe und bereits vorhandene Integrationen in Aircall aufnehmen, sodass Gespräche, die von KI-Agenten abgewickelt werden, von Ihrem Team einfach verfolgt werden können. Mühelose Einführung ohne IT-Einsatz : Der AI Voice Agent ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einen einfachen Einrichtungsprozess, mit dem Teams innerhalb weniger Minuten mit der automatisierten Anrufabwicklung beginnen können.

: Der AI Voice Agent ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einen einfachen Einrichtungsprozess, mit dem Teams innerhalb weniger Minuten mit der automatisierten Anrufabwicklung beginnen können. Flexible, kostengünstige Lösung: Dank flexibel nutzungsbasierter Zahlungen macht der AI Voice Agent KI-gestützte Automatisierung für wachsende Unternehmen zugänglich, da der hohe Preis von unternehmensbasierten KI-Lösungen wegfällt.

"Verpasste Anrufe bedeuten nicht nur Umsatzverluste, sondern führen sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Teams zu Frustration", so Tom Chen, Chief Product Officer bei Aircall. "Vertriebsteams verlieren potenzielle Geschäftsabschlüsse, wenn Leads sie nicht erreichen können, und Support-Teams haben Probleme mit Backlog, wenn sie zu dünn besetzt sind. Der AI Voice Agent von Aircall stellt sicher, dass jede Anfrage zeitnah beantwortet wird. So können sich Teams auf die hochwertigen Gespräche konzentrieren, die Wachstum und Kundenzufriedenheit fördern."

Durch die Eliminierung verpasster Anrufe und die Reduzierung von Wartezeiten befähigt der AI Voice Agent Unternehmen zu erstklassigen Kundenerlebnissen, während gleichzeitig die betriebliche Effizienz optimiert wird. Diese Innovation steht im Einklang mit der Mission von Aircall, die Gespräche von Vertriebs- und Support-Teams gehaltvoller zu machen, ohne unnötige Komplexität oder Kosten zu verursachen.

Mit Blick auf 2025 erweitert Aircall das Angebot des AI Voice Agent um folgende Funktionen:

Nahtlose Weiterleitung von Anrufen : Der AI Voice Agent leitet komplexe Anfragen intelligent an aktive Agent:innen weiter und liefert dabei den vollständigen Gesprächskontext, um reibungslose Übergaben zu gewährleisten.

: Der AI Voice Agent leitet komplexe Anfragen intelligent an aktive Agent:innen weiter und liefert dabei den vollständigen Gesprächskontext, um reibungslose Übergaben zu gewährleisten. Umfassendere Integration von CRM und Helpdesk : Zusätzlich zu den aktuellen Integrationsfunktionen werden Kundinnen und Kunden dank weiterer Verbesserungen in der Lage sein, Arbeitsabläufe nach dem Anruf, die Eingabe von Kundendaten und vieles mehr zu automatisieren.

: Zusätzlich zu den aktuellen Integrationsfunktionen werden Kundinnen und Kunden dank weiterer Verbesserungen in der Lage sein, Arbeitsabläufe nach dem Anruf, die Eingabe von Kundendaten und vieles mehr zu automatisieren. Automatisierung ausgehender Anrufe: Zukünftige Verbesserungen ermöglichen es dem AI Voice Agent, proaktiv Follow-up-Anrufe zu tätigen, Erinnerungen zu senden und Terminvereinbarungen zu bearbeiten.

"Viele wachsende Unternehmen haben KI bisher mit Komplexität verbunden, die tiefgreifendes technisches Know-how und umfangreiche Investitionen erfordert", so Scott Chancellor, CEO von Aircall. "Mit dem AI Voice Agent revolutionieren wir, was möglich ist, und führen intelligente Automatisierung in Unternehmen ein und das auf intuitive, anpassungsfähige und wirkungsvolle Weise. Dabei geht es nicht nur um die Abwicklung von Anrufen, sondern darum, mithilfe von KI Teams zu unterstützen, Kundengespräche zu bereichern und echtes Geschäftswachstum zu fördern."

Die Einführung des AI Voice Agent stellt einen weiteren großen Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung der KI-Technologie von Aircall dar, der auf dem anhaltenden Erfolg von AI Assist aufbaut. Im Rahmen der laufenden Investition in KI-gesteuerte Lösungen wird Aircall in Kürze AI Assist Pro einführen ein Business-Tool der nächsten Generation, das durch Echtzeit-Unterstützung und intelligente Empfehlungen die Effizienz von Vertrieb und Support steigern soll.

Der AI Voice Agent ist ab dem 15. April 2025 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter http://aircall.io/products/ai/voice-agent

Über Aircall

Aircall ist die weltweit führende integrierte Plattform für Kundenkommunikation und -informationen für wachsende Unternehmen. Mehr als 20.000 Unternehmen weltweit vertrauen Aircall. Es vereint sprachliche und digitale Kanäle in einer nahtlosen Plattform und bietet Integration mit 1 Klick in führende CRMs und über 100 Business-Tools. Mit KI-gestütztem Echtzeit-Feedback, KI-Agenten und Automatisierung können Vertriebs- und Support-Teams Zeit bei Routineaufgaben sparen, Chancen entdecken und außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten. Mit einem globalen Team von mehr als 600 Mitarbeiter:innen in neun Büros revolutioniert Aircall die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kundinnen und Kunden in Kontakt treten, und sorgt so für intelligentere Gespräche, engere Kundenbeziehungen und messbaren Erfolg.

https://aircall.io/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409139979/de/

Contacts:

Pressesprecherin

Tara de Nicolas

tara.denicolas@aircall.io