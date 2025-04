Die indische Rupie verliert im frühen europäischen Handel am Mittwoch an Dynamik. Der MPC der RBI senkte den Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 6,0% in der Sitzung im April am Mittwoch.Ein eskalierender globaler Handelskrieg und eine potenzielle US-Rezession untergraben die INR. Die FOMC-Protokolle werden später am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...