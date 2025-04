USD/CHF notiert im negativen Bereich für den dritten aufeinanderfolgenden Tag bei etwa 0,8435 in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch. Steigende Risikoaversion inmitten von Zollturbulenzen stützt den Schweizer Franken, eine sichere Währung. US-Handelszölle könnten die SNB näher an negative Zinssätze bringen, da die Inflation nahe null liegt.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...