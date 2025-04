Die heute ins Leben gerufene Global Stroke Action Coalition, die weltweit erste sektorübergreifende Interessenvertretung, die sich dem Thema Schlaganfall widmet, hat einen dringenden Aufruf zum Handeln veröffentlicht, um die wachsenden Ungleichheiten bei Schlaganfällen zu bekämpfen. Schlaganfälle sind bereits eine der Hauptursachen für Tod und Behinderung. Ohne Gegenmaßnahmen wird die weltweite Belastung durch Schlaganfälle in den nächsten 25 Jahren voraussichtlich um weitere 50 steigen, 100 Millionen Menschenleben fordern und jedes Jahr 1,6 Billionen US-Dollar kosten.

Bei der heutigen Auftaktveranstaltung werden Spezialisten für Gesundheits- und Wirtschaftspolitik, klinische Experten und Menschen mit eigener Schlaganfallerfahrung wichtige Daten und Handlungsempfehlungen zur Bewältigung der menschlichen und finanziellen Auswirkungen von Schlaganfällen vorstellen. Die Coalition stützt sich sowohl auf Daten als auch auf die Erfahrungen von Menschen, die von einem Schlaganfall betroffen sind, und wird ihr erstes Grundsatzdokument "Stroke Action Now" vorstellen, in dem evidenzbasierte Beispiele für Maßnahmen aufgeführt sind, die den Fortschritt bei einer Krankheit erheblich vorantreiben können, die größtenteils:

vermeidbar ist: 80 der aktuellen Schlaganfallbelastung sind auf 10 veränderbare Risikofaktoren zurückzuführen. Allein durch die Erkennung und Behandlung von Bluthochdruck könnte die Schlaganfallrate halbiert werden.

80 der aktuellen Schlaganfallbelastung sind auf 10 veränderbare Risikofaktoren zurückzuführen. Allein durch die Erkennung und Behandlung von Bluthochdruck könnte die Schlaganfallrate halbiert werden. behandelbar ist: Fortschritte bei der Entfernung von Blutgerinnseln und bei den Gerinnsel-auflösenden Technologien (Thrombektomie und Thrombolyse) können die gesundheitlichen Ergebnisse für Patienten erheblich verbessern, indem sie die Behinderung minimieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Schlaganfalls verringern.

Fortschritte bei der Entfernung von Blutgerinnseln und bei den Gerinnsel-auflösenden Technologien (Thrombektomie und Thrombolyse) können die gesundheitlichen Ergebnisse für Patienten erheblich verbessern, indem sie die Behinderung minimieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Schlaganfalls verringern. heilbar ist: Der Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen hilft Menschen, ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen, und verringert das Risiko und die Kosten einer langfristigen Behinderung.

Trotz der offensichtlichen Möglichkeiten stehen Präventions-, Behandlungs- und Rehabilitationsleistungen nur einem Bruchteil der Schlaganfallpatienten zur Verfügung. Zum Beispiel erhalten derzeit nur 3 der medizinisch geeigneten Patienten eine Thrombektomie, und in 20-40 der Gesundheitseinrichtungen weltweit müssen grundlegende Schlaganfallrehabilitationsdienste noch eingeführt werden.

"Die weltweite Belastung durch Schlaganfälle hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt", erklärt Professor Bo Norrving, einer der Vorsitzenden der Coalition. "Im gleichen Zeitraum wurden im gesamten Versorgungspfad enorme Fortschritte erzielt, die uns eine unglaubliche Chance bieten, ungleiche Gesundheitsergebnisse zu reduzieren und bedeutende Fortschritte bei der Erreichung globaler Gesundheits- und Entwicklungsziele zu erzielen. Die Entwicklung nationaler Schlaganfallpläne sollte für Regierungen im Rahmen ihrer Vorwärtsstrategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten eine der wichtigsten Prioritäten sein. Wir können es uns nicht leisten, weitere 30 Jahre zu warten, um das zu ändern. Millionen von Menschenleben hängen davon ab, dass die Regierungen jetzt handeln."

Die Vorsitzenden der Coalition fordern die Regierungen, die im September dieses Jahres an der 4. hochrangigen UN-Tagung zu nichtübertragbaren Krankheiten teilnehmen, auf, sich zu fünf Maßnahmen zu verpflichten:

Der Schlaganfall muss in den Strategien zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten zu einer Priorität werden, damit er zu einem expliziten und integralen Bestandteil der nationalen und internen Gesundheitsagenden wird. Entwicklung nationaler Aktionspläne für Schlaganfälle, die den gesamten Behandlungsverlauf abdecken und messbare Ziele enthalten, die auf die Bedürfnisse im Land zugeschnitten sind. Verpflichtung zur Finanzierung evidenzbasierter Maßnahmen und Erforschung innovativer Finanzierungsmodelle, wie z. B. die Besteuerung schädlicher Substanzen, um inländische Ressourcen aufzubauen. Implementierung robuster Schlaganfall-Überwachungssysteme, die Veränderungen der Schlaganfallbelastung sowie die Bereitstellung und Ergebnisse der Schlaganfallversorgung messen. Einbeziehung von Schlaganfallpatienten und Pflegepersonen in die Entwicklung von Richtlinien und Priorisierung einer sinnvollen Vertretung auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung.

Der Aufruf der Coalition kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Das bevorstehende UN-Gipfeltreffen ist eine seltene Gelegenheit für die Staats- und Regierungschefs der Welt, die nächsten 25 Jahre der Maßnahmen gegen nicht übertragbare Krankheiten zu gestalten. Schlaganfälle dürfen nicht übersehen werden. Die Coalition fordert die Regierungen auf, diesen Moment zu nutzen und sicherzustellen, dass Schlaganfälle erkannt, priorisiert und behandelt werden.

