Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Das Gerät ermöglicht die Interaktion mit elektronischen Geräten durch sanfte Bewegungen von Zunge, Kiefer und Kopf, ohne dass die Stimme oder ein Schnaufen erforderlich ist- Die Entwicklung von MouthX eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der digitalen Barrierefreiheit und bietet eine freihändige Steuerung mit Geschwindigkeit und Präzision, ohne auf elektronisches Zubehör wie Tastatur oder Maus angewiesen zu sein.- MouthX wurde im vergangenen März auf dem spanischen Markt eingeführt, wo es von verschiedenen Zielgruppen sehr gut aufgenommen wurde- Die internationale Markteinführung unterstreicht das Engagement von Aurax für die Entwicklung innovativer Technologien, die den allgemeinen Zugang zur digitalen Welt erleichtern.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind derzeit weltweit mehr als 100 Millionen Menschen in den oberen Extremitäten nicht mobil. In diesem Zusammenhang hat das spanische Technologieunternehmen Aurax (https://aurax.tech/es) MouthX entwickelt, den ersten hochpräzisen, freihändigen intraoralen Controller, der es jedem Menschen ermöglicht, mit elektronischen Geräten durch Zungen-, Kiefer- und Kopfbewegungen zu interagieren, ohne dass er seine Stimme benutzen, pusten oder gezwungene Bewegungen ausführen muss.Das Gerät, das auf der Website (https://aurax.tech/es)erworben werden kann, ist für jeden Benutzer konfigurierbar und anpassbar. Der Anpassungsprozess besteht aus einem präzisen mündlichen Scan der Morphologie des Mundes und des Gebisses, der dann über die Website an Aurax übermittelt wird, um das Gerät selbst herzustellen. Das ergonomisch-morphologische Design des Gerätes fügt sich diskret in den Mund ein und ermöglicht dem Benutzer ein natürliches Sprechen, während er es trägt.Der Controller wurde auf dem letzten Mobile World Congress in Spanien erfolgreich vorgestellt, wo seine Funktionsweise und Vorteile live demonstriert wurden. Jetzt wird MouthX international im Vorverkauf mit einem auf 1.000 Stück begrenzten 30-prozentigen Preisnachlass eingeführt, um allen den Zugang zu dieser bahnbrechenden Technologie in ihrer Kategorie zu erleichtern.MouthX wurde aus der Geschichte von Narcís Codina und Armando Folgado geboren. Narcís, ein Industriedesigner, und Armando, ein Mechaniker, dessen Leben sich änderte, nachdem ein Virus sein Immunsystem befallen und ihn vom Hals abwärts vollständig gelähmt hatte. "Die Idee für MouthX wurde aus einem echten Bedürfnis heraus geboren. Als ich sah, wie Armando ein funkgesteuertes Auto mit einem Gerät steuerte, das ein professioneller Ingenieur gebaut hatte, verstand ich, dass Technologie auch als ein Werkzeug für die Integration verwendet werden sollte. Seitdem haben wir daran gearbeitet, noch weiter zu gehen und daraus eine Lösung zu machen, die einen echten Einfluss auf das Leben der Menschen hat", erklärt Narcís Codina, Gründer von Aurax, .Armando Folgado, Partner bei Aurax, fügt hinzu: "Narcís erkannte, dass es keinen ohne Hände verwendbaren Controller gab, der sich einfach und effizient mit den heutigen digitalen Ökosystemen verbinden ließ. MouthX schließt diese Lücke und definiert neu, wie wir mit Technologie interagieren können, ohne unsere Hände zu benutzen.Die Schaffung von MouthX eröffnet neue Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen. In der Welt der Spiele bietet das Gerät eine freihändige Steuerung mit Geschwindigkeit und Präzision auf Computern und Handys. Es ermöglicht auch das Surfen in sozialen Netzwerken, die Nutzung von Google Maps, Spotify oder Netflix, ohne den Bildschirm zu berühren. Und im beruflichen Bereich erleichtert es die Bedienung von Design-Software, Videobearbeitung und -programmierung, die Steuerung von Präsentationen, Videoanrufen und kollaborativen Tools, ohne auf Tastatur und Maus angewiesen zu sein.Die Entwicklung und Erprobung von MouthX wurde von Referenzkrankenhäusern wie dem Hospital Vall d'Hebron in Barcelona (Spanien) sowie mehreren Stiftungen und Organisationen, die auf unterstützende Technologien und Rehabilitation spezialisiert sind, unterstützt und validiert. Die durchgeführte Pilotstudie hat die Benutzerfreundlichkeit des oralen Controllers anhand von vier Freiwilligen mit eingeschränkter Mobilität der oberen Gliedmaßen und Multipler Sklerose bewertet. "Die Ergebnisse der Studie sind sehr ermutigend. Dank MouthX können die Freiwilligen kommunizieren, arbeiten und mehr Freizeit haben, so dass sich ihr emotionales Wohlbefinden und ihre Lebensqualität verbessern", sagt Lluïsa Montesinos, Leiterin der Abteilung für Rückenmarksverletzungen des Rehabilitationsdienstes des Universitätsklinikums Vall d'Hebron und Leiterin der Gruppe für physikalische Medizin und Rehabilitation am VHIR.Mit dieser Einführung bekräftigt Aurax sein Engagement für die digitale Inklusion, indem es eine innovative Lösung bereitstellt, die alle Benutzer befähigt und ihnen ein effizienteres digitales Erlebnis in ihrem täglichen Leben ermöglicht.Jetzt wird MouthX international zum Vorverkauf angeboten, mit einem Rabatt von 30 %, der auf 1.000 Stück limitiert ist, um allen den Zugang zu dieser bahnbrechenden Technologie in ihrer Kategorie zu erleichtern.Informationen zu AuraxAurax ist ein aufstrebendes Technologie-Startup, das sich der Entwicklung innovativer Lösungen verschrieben hat, die die menschliche Interaktion mit der digitalen Welt verändern. Das Vorzeigeprodukt MouthX ermöglicht den Nutzern eine freihändige, flüssige Steuerung ihrer Geräte durch intuitive Bewegungen von Zunge, Kiefer und Kopf. Durch die Ermöglichung des universellen Zugangs zu digitalen Tools hat Aurax Nutzern in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Entwicklern, Spielern und Robotik-Enthusiasten, dabei geholfen, ihre Erfahrungen zu verbessern, ihre Leistung zu steigern und neue Möglichkeiten zu erschließen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu befähigen, ihr Potenzial in einer integrativen und vernetzten Gesellschaft voll auszuschöpfen. 