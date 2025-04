München (ots) -Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert. Jetzt hat Gesunde Erde. Gesunde Kinder. eine bundesweite Kampagne gestartet, um möglichst viele Unterstützer/-innen zu gewinnen. Prominente wie Franziska Knuppe, Bülent Ceylan, Franziska van Almsick und Felix Neureuther bilden eine starke Allianz für Gesunde Erde. Gesunde Kinder.."Klimawandel und Umweltverschmutzung bedrohen nicht nur unseren Planeten, sondern auch die Gesundheit der jüngsten Generation. Mit unserer Kampagne möchten wir möglichst viele Menschen mobilisieren, um gemeinsam mit uns ein Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit unserer Kinder zu schaffen", erklärt Robert Lübenoff (Vorstandvorsitzender fit4future foundation), einer der Initiatoren von Gesunde Erde. Gesunde Kinder..Prominente UnterstützungDie bundesweite Kampagne von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ruft Menschen, Unternehmen und Organisationen dazu auf, sich aktiv für die Gesundheit von Kindern und den Schutz der Umwelt einzusetzen. Denn 99 % aller Kinder sind von mindestens einer Klimafolge betroffen.*Jetzt erhält Gesunde Erde. Gesunde Kinder. prominente Unterstützung, unter anderem von Top-Model, Schauspielerin und Moderatorin Franziska Knuppe. "Als Mama gibt es für mich kein größeres Anliegen, als mich für Kindergesundheit einzusetzen. Deshalb unterstütze ich Gesunde Erde. Gesunde Kinder.", sagt Knuppe in einem Instagram-Post.Auch LupoLeo-Award-Gewinner Bülent Ceylan, einer der bekanntesten und beliebtesten Comedians in Deutschland und obendrein Vater von vier Kindern setzt sich für Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ein und sagt: "Es gibt keine zweite Erde und keinen Plan B." In seinen Social-Media-Kanälen ruft Ceylan seine Fans auf, die Kampagne zu unterstützen: "Viele kleine Schritte führen auch zu Verbesserungen. Lasst uns den ersten Schritt machen. Lasst uns die Welt für die Kinder verbessern."Ehemalige Sportstars machen sich ebenfalls für Gesunde Erde. Gesunde Kinder. stark, darunter Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick. "Wasser ist Leben, und als Schwimmerin weiß ich, wie wertvoll saubere Gewässer sind - für uns und unsere Kinder", sagt van Almsick in einem Gespräch.Ski-Legende Felix Neureuther ist neben Robert Lübenoff ein weiterer Initiator von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. und setzt sich für die Kampagne ein: "Als Familienvater weiß ich, wie wichtig eine gesunde Umwelt für die Entwicklung kommender Generationen ist. Saubere Luft, bewusste Ernährung, Bewegung im Freien und der Schutz unserer Natur sind entscheidend für ihre Zukunft."Jede Stimme zähltWer die Kampagne und damit die Arbeit von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. unterstützen möchte, kann sich kostenfrei unter supporter.gesunde-erde-gesunde-kinder.de registrieren - ganz einfach, unverbindlich und mit nur einem Klick. Jeder, der sich registriert, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Kinder, sondern hat auch die Chance, eine von 1.000 Baumpatenschaften zu gewinnen.Vortrag von Kinder- und Jugendmediziner am 22. AprilEin Highlight der Kampagne ist der World Earth Day am 22. April 2025 mit bundesweiten Aktionen und Veranstaltungen zahlreicher Organisationen, die das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz stärken sollen. In diesem Rahmen lädt Gesunde Erde. Gesunde Kinder. am 22. April von 17 bis 18 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. PD Dr. med. Dirk Holzinger spricht über das Thema "Planetare Gesundheit beginnt bei uns selbst: Warum kleine Taten große Wirkung haben. Handeln für unsere Kinder". Dirk Holzinger ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Mitglied des Vorstands von KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. Sein besonderes Interesse gilt der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie Schwangeren im Angesicht der Klima- und Umweltkrisen.Anmeldungen zum Vortrag sind ab sofort möglich unter:https://gegk.yve-tool.de/public_registration/24150* UNICEF. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder und Jugendliche. Abgerufen am 27.03.2025 unter https://www.unicef.de/informieren/einsatz-fuer-kinderrechte/klimawandelundkinderrechteÜber Gesunde Erde. Gesunde Kinder.Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert.Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für die Gesundheit unserer Kinder und des Planeten zu entwickeln - gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Unternehmen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Zusammen schaffen wir Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels und ermöglichen Partizipation und Empowerment für ein gesundes und nachhaltiges Leben von klein auf.Mehr Informationen:gesunde-erde-gesunde-kinder.dePressekontakt:planero GmbHMelanie MörtlbauerSenior-Communication-ManagerinE-Mail: melanie.moertlbauer@planero.deOriginal-Content von: Gesunde Erde. Gesunde Kinder., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175997/6009364