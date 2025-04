INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW -Tochter Audi hat im ersten Quartal erneut weniger Autos verkauft, zumindest bei Elektroautos geht es aber deutlich nach oben. Weltweit sanken die Auslieferungen um 3,4 Prozent auf 383.401 Fahrzeuge, wie es am Mittwoch in Ingolstadt und Wolfsburg hieß. Der Rückgang betraf die meisten großen Märkte und fiel in China mit 7 Prozent auf 144.471 Autos besonders deutlich aus. Hier leidet Audi unter einer "intensiven Wettbewerbssituation vor Ort".

In Nordamerika - ohne Mexiko - war der Rückgang mit 2,1 Prozent auf 48.599 eher gering, im zweiten Quartal könnte das angesichts der jetzt geltenden Zölle allerdings anders aussehen. In Europa - ohne Deutschland - fiel er mit 3 Prozent auf 112.707 Autos etwas höher aus. Im Heimatmarkt konnte Audi dagegen um 4,8 Prozent auf 48.447 zulegen.

Fast ein Drittel mehr Stromer



Die Elektromobilität entwickelte sich bei Audi dagegen gegen den Trend. Bei reinen Stromern stiegen die Auslieferungen um 30 Prozent auf 46.371. Hier macht sich inzwischen bemerkbar, dass Audi neue Modelle im Markt hat. Wichtigster Markt für die Elektroautos war Europa. Deutschland eingerechnet machte der Kontinent hier fast drei Viertel der Auslieferungen aus.

Insgesamt will Audi 2025 den Absatz nach früheren Aussagen wieder steigern. Auch dabei sollen neuen Modelle helfen. 2024 hatte der zu Volkswagen gehörende Konzern bei Absatz, Umsatz und Gewinn deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Im März hatte Audi daher den Abbau von bis zu 7.500 Jobs angekündigt./ruc/DP/men