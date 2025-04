Stuttgart (ots) -Veränderungen bei Zöllen, Lieferketten, ESG oder der Nachfrage fordern die Wirtschaft herausDie Welt der Wirtschaft verändert sich derzeit in einem atemberaubenden Tempo. Mit einem modernen ERP-System sind Unternehmen gut gerüstet, auf alle Veränderungen zügig reagieren zu können und anhand aussagekräftiger KPIs (Key Performance Indicators) stets den Überblick zu behalten. Ob neue Zölle zu berücksichtigen sind, die Lieferketten aufgrund geopolitischer Großereignisse wackeln, die EU neue ESG-Regularien (Environmental, Social, Governance) herausbringt oder starke Nachfrageveränderungen auftreten - ein zeitgemäßes System für Enterprise Resource Planning (ERP) bildet die Grundlage für unternehmerische Flexibilität. Wie gut das funktioniert, zeigt beispielhaft ein innovativer Mittelständler aus Sachsen: Werkzeugbau Winkelmühle.Paradebeispiel: Hidden Champion arbeitet mit FEPA von PlanatDie Werkzeugbau Winkelmühle GmbH ist ein Paradebeispiel eines "Hidden Champions" des deutschen Mittelstandes, der mit dem ERP-System FEPA der Stuttgarter Planat GmbH sehr zufrieden ist. Die Werkzeugbaufirma entwickelt und produziert mit 75 Mitarbeitern Spritzguss-, Folge-, Verbund- und Gesamtschneidewerkzeuge, Einzelteile, Baugruppen und Sonderanfertigungen. Das Unternehmen ist erfolgreich in der internationalen Automobil-Zulieferindustrie, in der Uhrenbranche, der Energiewirtschaft, der Solar- und Möbelindustrie, der Lichtwellenleitertechnologie und bei der Fertigung elektronischer Baugruppen. Im Zuge des Wachstums des 1992 gegründeten Unternehmens entstand der Bedarf an einem ERP-System, das alle Bereiche abdeckt. Nach sorgfältiger Auswahl entschied sich der erfolgreiche Mittelständler für FEPA von Planat - und ist damit bis heute äußerst zufrieden.Die vorherigen Insellösungen, (bspw. auf der Basis von Excel), reichten nicht mehr aus, um die Unternehmensbereiche effizient zu verwalten. Die Datenpflege war zeitaufwändig, die Vorkalkulation uneinheitlich, und die Nachkalkulation sehr aufwändig. Die Anforderungen an das neue ERP-System waren anspruchsvoll: Es musste alle Unternehmensbereiche umfassen, Ressourcen optimieren, den Materialbedarf steuern und Prozesse transparent gestalten. Eine wesentliche Besonderheit lag darin, dass die ERP-Software den Spagat zwischen der Einzelteil- und der Serienfertigung zu bewältigen hatte. Im Werkzeugbau liegt die Losgröße oft bei 1, während bei Spritzguss- oder Stanzteilen häufig Millionenstückzahlen erreicht werden. Beides erfordert ein völlig anderes Herangehen, von der Arbeitsvorbereitung und von der Planung. Diese Spanne musste das System flexibel handhaben können, ohne die Prozesse einzuengen.Sorgfältige Auswahl des ERP-SystemsDer Auswahlprozess für ein passendes ERP-System zog sich über sechs Monate hin. Sieben Systeme wurden analysiert, drei in Workshops mit Teststellungen geprüft. Dabei standen Bedienbarkeit, Akzeptanz und Leistungsfähigkeit im Vordergrund. FEPA von Planat setzte sich durch, da es alle strategischen Geschäftsfelder - Werkzeugbau, Stanzerei und Sonderanfertigungen - gleichermaßen abdeckt. Es erwies sich sowohl für die Serien- als auch für die Einzelteilfertigung als geeignet."Wir arbeiten seit 2014 produktiv mit FEPA und können es anderen mittelständischen Unternehmen sehr empfehlen", sagt Tom Berthold, der die ERP-Einführung zunächst als Projektleiter begleitet hatte und heute dem Unternehmen als Geschäftsführer vorsteht.Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Workflows mittels FEPA optimiert. Aktuell ist das Unternehmen damit befasst, einen digitalen Rechnungseingangs-Workflow zu implementieren. Das bedeutet zum einen, dass elektronische Rechnungen direkt ausgelesen werden können, zum anderen aber auch, dass es einen Freigabe-Workflow gibt, der in FEPA integriert ist. Ein Urlaubs-Workflow läuft bereits seit längerem zur vollsten Zufriedenheit. Für die Zukunft ist eine stetige Weiterentwicklung mittels FEPA zur immer weiteren Optimierung der internen Prozesse geplant.Stets ein kompetenter Ansprechpartner verfügbar"Wenn es einmal Fragen gibt, steht uns immer ein kompetenter Mitarbeiter zur Verfügung. Ein Anruf, und die Spezialisten sind für uns da. Das wissen wir als Mittelständler, für den das im eigenen Kundenverkehr auch selbstverständlich ist, sehr zu schätzen", betont Tom Berthold. Als Beispiel nennt er die Einführung der E-Rechnungspflicht in Deutschland für den B-to-B-Bereich seit Januar 2025. Diese stellte viele Mittelständler vor ernsthafte Probleme - nicht so die Firma Werkzeugbau Winkelmühle. Binnen einer Woche war das gesamte Rechnungswesen dank FEPA und der tatkräftigen Unterstützung von Planat vollständig auf die neuen gesetzlichen Anforderungen umgestellt. "Das haben nur etwa fünf Prozent unserer Lieferanten hinbekommen", lobt Tom Berthold die reibungslose Zusammenarbeit mit Planat.Alle Daten im BlickAngetan hat es dem Geschäftsführer auch das Management-Informationssystem MIS der ERP-Software. Damit lassen sich auf einen Blick beispielsweise Auftragseingänge oder Umsatzentwicklungen verfolgen, um anhand der Daten fundierte Entscheidungen zu treffen. Angesichts der heutigen Marktdynamik stellt dieser stets aktuelle Überblick einen wichtigen Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen dar.Ein ganz besonderes Highlight stellte 2024 die Auszeichnung des Unternehmens als "Preisträger des großen Preises des Mittelstandes" durch die Oskar-Patzelt-Stiftung dar. 4.600 Firmen waren für diesen bedeutenden Wirtschaftswettbewerb nominiert worden, 15 gehörten zu den Gewinnern, darunter der Planat-Kunde. "Die Vereinheitlichung aller Prozesse durch FEPA spielte sicherlich eine Rolle, dass wir diesen Preis gewonnen haben", ist sich Tom Berthold sicher.Speziell für den produzierenden MittelstandDie hohe Kundenzufriedenheit des sächsischen Unternehmens mit FEPA ist kein Zufall. Sie resultiert daher, dass das ERP-System speziell für den produzierenden Mittelstand, also Firmen wie Werkzeugbau Winkelmühle, entwickelt wurde. Planat hat FEPA seit 44 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und an die steigenden Anforderungen des Marktes angepasst. Von diesen Erfahrungen sowie einer strikten Kundenorientierung profitieren neben Werkzeugbau Winkelmühle Hunderte mittelständischer Fertigungsunternehmen.Die PLANAT GmbH (www.PLANAT.de (http://www.planat.de)) bietet mit der skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. 