Die Nachfrage nach Marken-Residenzen im Mittelmeerraum wird voraussichtlich steigen. Grund sei der sich wandelnde Lifestyle von vermögenden Kunden, meint Antognolla Resort and Residences' CEO, Federico Ricci.

Antognolla Castle (Credit: Antognolla Resort and Residences)

Herr Ricci machte diesen Kommentar nach dem Besuch des International Hospitality Investment Forum EMEA, das vom 31. März bis 2. April in Berlin stattfand. In diesem Jahr standen die Themen "Investitionen in das sich schnell entwickelnde Gastgewerbe" sowie die sich wandelnde Auffassung von Luxus sowohl seitens der Gäste als auch der Investoren im Mittelpunkt der Veranstaltung.

"Durch die Diskussionen mit anderen Branchenführern haben sich unsere Beobachtungen im Hinblick auf das Verhalten unserer Kunden bestätigt," sagte Herr Ricci. Es handelt sich nicht nur um einen vorübergehenden Trend, es ist ein grundlegender Wandel, wie Menschen leben und investieren möchten. Durch die Pandemie wurde das Arbeiten außerhalb des Büros populär und die Nähe zur Natur wird immer wichtiger."

Herr Ricci stammt ursprünglich aus Umbrien. Er widmet sein Berufsleben der Entwicklung der wirtschaftlichen Potentiale dieser Region und hat in diesem Kontext sowohl für private als auch öffentliche Organisationen gearbeitet. "Antognolla ist eines der fortschrittlichsten Projekte im Hotelgewerbe und zwar nicht nur in Umbrien, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Charakteristisch ist eine seltene Mischung aus traditioneller italienischer Architektur und modernem Service," erläuterte Herr Ricci.

Herr Ricci arbeitet seit März 2025 bei Antognolla Resort and Residences. Andrey Yakunin, Chairman von Antognolla's Board of Directors, kommentierte die Ernennung wie folgt: "Wir freuen uns, Federico Ricci als CEO begrüßen zu dürfen. Mit Sicherheit wird er dank seiner Expertise und Führungsstärke für den zukünftigen Erfolg von Antognolla eine wichtige Rolle spielen und das in den vergangenen Jahren Erreichte weiter ausbauen."

Über Antognolla Resort and Residences

Antognolla Resort and Residences befindet sich derzeit in fortgeschrittener Entwicklung. Es handelt sich um ein einzigartiges Resort auf dem Lande Umbriens. Nach der Fertigstellung bietet es ein renoviertes Schloss aus dem 12. Jahrhundert, eigenständige Residenzen, ein Hotel mit 71 Zimmern, ein Wellnesscenter auf 3.000 Quadratmetern sowie eine Golfanlage mit 18 Löchern, entworfen vom berühmten Robert Trent Jones Jr. Das prächtige Schloss Antognolla und Old Borgo sind der Mittelpunkt des Resorts. Der Betreiber Six Senses wird den Schwerpunkt auf Wellness und Nachhaltigkeit legen. Das Anwesen liegt inmitten von Wäldern, Olivenbäumen und Weingärten. Ganz in der Nähe befinden sich mehrere Naturparks.

