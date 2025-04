Berlin (ots) -Die Weltwirtschaft ist durch Donald Trumps Zollpolitik aktuell noch mehr unter Druck geraten, die Börsen sind teilweise kollabiert. Eine Folge: Menschen, die ihre Altersversorgung auf Aktien und Fonds aufgebaut haben, sorgen sich um ihre finanzielle Zukunft. Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverband Deutschland (SoVD) stellt fest: "Eine Rente auf Aktienbasis birgt große Risiken. Wir brauchen stattdessen die Stärkung der gesetzlichen Rente. Sie muss die zentrale Säule der Alterssicherung bleiben. Wir erleben gerade eindrücklich, wie unsicher die Kapitalmärkte insgesamt sind. Eine auskömmliche Rente im Alter darf nicht zum Glücksspiel werden, sondern muss eine sichere und zuverlässige Absicherung sein."Der SoVD bestärkt darum seine Forderung nach einer Erwerbstätigenversicherung, in die alle einbezogen werden. "Hier sind zunächst Erwerbstätige in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren, die bislang in keinem obligatorischen Alterssicherungssystem versichert sind. In weiteren Schritten müssen auch alle anderen - insbesondere politische Mandatsträger*innen, Beamt*innen sowie Erwerbstätige in den freien Berufen - unter Wahrung verfassungsrechtlicher Vorgaben in die Erwerbstätigenversicherung einbezogen werden", fordert Engelmeier. Dies, sowie die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent und der perspektivische Ausbau auf 53 Prozent, wird die Altersversorgung für alle krisenfest gewährleisten.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestellePeter-Michael ZernechelStv. Pressesprecher (V.i.S.d.P.)Stralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 333E-Mail: pressestelle@sovd.deWeb: sovd.deOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/6009500