Nürnberg (ots) -Nürnberg - Die Media For You Nürnberg findet am 16. Mai 2025 im Gemeinschaftshaus Langwasser statt - mit neuem Programm, interaktiven Formaten und mehr Raum für persönliche Gespräche rund um Berufe in der Medienwelt.Die Media For You Nürnberg als kostenfreie Karrieremesse von Start Into Media bietet jungen Menschen spannende Einblicke in die Welt der Medien - und bietet insbesondere persönlichen Austausch. Neue interaktive Formate machen die Messe zu einem lebendigen Treffpunkt für junge Menschen, die in die Medienbranche einsteigen möchten. Mit über 30 Ausstellern aus Medienunternehmen, Agenturen, Sendern und Hochschulen zeigt die Veranstaltung vielfältige Wege in die Branche - von Journalismus und Filmproduktion über Audio und Design bis hin zu Marketing, Games und Social Media.Neue Formate, persönliche Gespräche, konkrete HilfestellungEin Networking-Spaziergang, ein Lebenslauf-Check mit individuellem Feedback sowie das Media Meetup schaffen Gelegenheiten zur Begegnung und zum Dialog in ungezwungener Atmosphäre - zum Kennenlernen, Austauschen und ersten Knüpfen von Netzwerken mit Fachleuten aus der Medienbranche.Ein Networking-Spaziergang, ein Lebenslauf-Check mit individuellem Feedback sowie ein Media Meetup schaffen Gelegenheiten zur Begegnung und zum Dialog in ungezwungener Atmosphäre - zum Kennenlernen, Austauschen und ersten Knüpfen von Netzwerken mit Fachleuten aus der Medienbranche. "Wir ermöglichen jungen Menschen einen einfachen Zugang zur Medienbranche - unabhängig vom Bildungsweg oder der Herkunft", sagt Annette Kümmel von Medien.Bayern und Start Into Media. "Die Formate sollen Mut machen und erste Schritte erleichtern."Ergänzt wird das Angebot durch eine Jobwall mit aktuellen Praktikumsplätzen, Ausbildungsangeboten und Stellenanzeigen sowie eine Eventwall mit Tipps zu Veranstaltungen in der Region. Herzstück der Messe bleibt die Media Idol Stage, auf der junge Medienmacherinnen und -macher über ihren Berufsalltag berichten. In den Media Spaces gibt es Mitmachstationen, an denen die Gäste selbst aktiv werden können. Außerdem gibt es Workshops, die konkrete Einblicke in Berufe, Arbeitgeber und Bildungsangebote ermöglichen.Starke Partner aus der fränkischen MedienlandschaftMit dabei sind unter anderem der Bayerische Rundfunk, die Technische Hochschule Nürnberg, der Verlag Nürnberger Presse, FrankenFernsehen, und ENERGY Nürnberg - zusammen mit weiteren wichtigen Partnern aus der Medien- und Bildungswelt in Franken und ganz Bayern. Die Messe richtet sich an Schulklassen in Abschlussjahrgängen, Studierende, junge Menschen in der Berufsorientierung sowie Interessierte, die beruflich in die Medienwelt einsteigen möchten.Niedrigschwellig, inklusiv und kostenfreiDie Media For You Nürnberg versteht sich als offenes Angebot, unabhängig von schulischem Hintergrund oder Herkunft. Sie bietet einen Raum für Begegnung, Gespräche und erste Erfahrungen in der Medienwelt - niederschwellig, inklusiv und praxisnah.Berufsorientierung begleiten - Angebote auch für Lehrkräfte und ElternDie Media For You Nürnberg richtet sich auch an Lehrkräfte, Beratungspersonal und Eltern, die herzlich eingeladen sind, gemeinsam mit den jungen Menschen vor Ort zu sein. Die Messe bietet allen die Möglichkeit, sich über aktuelle Anforderungen und Entwicklungen in der Medienbranche zu informieren - etwa mit Blick auf Ausbildungsinhalte, neue Berufsbilder oder Qualifikationswege. Eigene Programmpunkte zur Berufsorientierung wie Workshops, Materialien und Gesprächsangebote unterstützen dabei, Jugendliche auf ihrem Weg in die Arbeitswelt noch gezielter zu begleiten. Ein gemeinsamer Besuch kann so nicht nur bei jungen Menschen Orientierung schaffen, sondern auch den pädagogischen Austausch stärken.Die Veranstaltung findet am Freitag, 16. Mai 2025, von 9 bis 17 Uhr im Gemeinschaftshaus Langwasser in Nürnberg statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter: https://www.startintomedia.de/media-for-you-nuernbergÜber Start Into MediaStart Into Media koordiniert die Medienaus- und -weiterbildung in Bayern. Die Initiative gibt Schüler:innen, Studierenden und Auszubildenden Orientierung auf ihrem Weg in die Medien - vom Überblick über verschiedene Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Beschreibung der unterschiedlichen Berufsbilder. Mit der eigenen Career-Erlebnismesse Media For You bietet Start Into Media den jungen Menschen Inspiration mittels Medien zum Anfassen. Durch einen engen Kontakt zur Medienbranche, Studien und Vernetzungsveranstaltungen ermittelt Start Into Media den Nachwuchsbedarf, sodass Ausbildungsinstitutionen ihre Angebote passgenau weiterentwickeln können. Start Into Media ist eine von der Bayerischen Staatskanzlei geförderte Initiative unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH.Pressekontakt:Lena Hecker / Tel: +49 (0)159 04203327 / E-Mail: lena.hecker@startintomedia.deOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/6009587