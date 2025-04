Das chinesische Finanzministerium teilte am Mittwoch mit, dass es ab dem 10. April zusätzliche Zölle in Höhe von 84 % auf US-Importe erheben wird (Reuters), statt der zuvor angekündigten 34 %. Diese Entscheidung kam zustande, nachdem der chinesische Staatsrat, mehrere Regierungs- und Regulierungsbehörden Berichten zufolge früher am Tag eine Sitzung ...

